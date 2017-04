Kā jūtas sieviete IKT nozarē

Šodien visā pasaulē tiek atzīmēta starptautiskā Meitenes IKT nozarē diena (International Girls in ICT Day). Uzzini, kā jūtas sievietes šajā nozarē.

«Situācija uzlabojas ar katru gadu. Ja paskatāmies uz situāciju pirms pieciem gadiem un šodien, tad tā ir kā diena pret nakti. Ne Latvijā, ne ārzemēs cilvēkiem vairs nav pārsteiguma, ja pasaki, ka esi labi pazīstama ar IT industriju – agrāk par to iepleta acis, bet tagad uzdod papildjautājumus par pieredzi,» saka Egija Gailuma, Poker Art līdzdibinātāja.

Arī Learn IT līdzdibinātāja Elīna Ingelande uzskata, ka šobrīd Latvijā ir laba augsne tam, lai IT jomai pievienotos aizvien vairāk sieviešu. Pēdējos gados gan IT uzņēmumi, gan meiteņu komūnas aktīvi popularizē šo kā sievietēm interesantu un piemērotu jomu, kā arī cenšas lauzt sabiedrībā un pašās meitenēs esošos stereotipus un bailes.

Piedarbs.lv idejas autore Lilija Apine piebilst, ka atbrīvošanās no maldīgiem priekšstatiem sabiedrībā nevar būt ļoti ātrs process, jo viņas skatījumā galvenais cēlonis ir neapzināta stereotipisko ideju iemācīšanās un pieņemšana jau bērnībā, kas neapzināti ietekmē mūsu izvēles, intereses, attiecību modeļus.

«Šobrīd ir ļoti pamanāmi pētījumi un aktivitātes, lai veicinātu sieviešu proporcijas pieaugumu vadības līmenī, tomēr jaunuzņēmumu vidē, kas ir saistīta ar ķīmijas un būvmateriālu nozari, uzlabojumus proporcijā un attieksmē nevar manīt,» uzskata Solvita Kostjukova, SIA Alina vadītāja.

«Katru gadu ir arvien vairāk sieviešu zinātnē un IKT jomā. To veicina dažādas pēdējā laika aktivitātes, kas tieši mērķētas sieviešu iesaistei IKT jomā, piemēram, Riga TechGirls un Accenture pasākumi. Pozitīvi, ka šī organizācija strādā ne vien, lai ieinteresētu meitenes un sievietes Rīgā, bet arī reģionos, turklāt tas veicina arī puišu un vīriešu interesi. Ir skaidrs, ka mums nepietiek IT speciālistu un labums no šīm aktivitātēm ir kopēja intereses radīšana par šo jomu,» saka Katrina Krivenko, Eventech kosmosa projekta vadītāja.

2015. gadā Microsoft globāli uzsāka virkni aktivitāšu jaunu meiteņu uzrunāšanā un piesaistīšanā šai nozarei, bet šogad Latvijā jau otro reizi tika rīkots pasākums tieši meitenēm, lai sniegtu iespēju tikties ar iedvesmojošām profesionālēm, kuras ar savu piemēru parādīja IKT nozares daudzveidību. «Prieks redzēt, ka arī Latvijā jaunajām meitenēm ir liela interese par mūsu nozares plašajām iespējām, jo katra var atrast tieši sev interesējošu darbības sfēru un iedvesmojošu sieviešu stāstu,» Renāte Strazdiņa, Microsoft Latvia vadītāja.

«IT nozarē viennozīmīgi ir vieta sievietēm, tāpēc iesaku ne tikai meitenēm mācīties un strādāt šajā sfērā, bet būtībā ikvienam, jo šobrīd mēs izvēlamies nākamos savus 10, 20 un 40 gadus. Novērtējot nākotnes tendences un prognozes darba tirgū, IT nozari iesaku ikvienam, kuram ir analītiskā un loģiskā domāšana, labas sekmes matemātikā, protams, ja vienīgi viņa mūža sapnis nav kļūt par mūzikas skolotāju vai citas profesijas pārstāvji. Iesaku meitenēm nebaidīties no stereotipa, ka IT nozare ir vīrišķīga un domāta tikai vīriešiem, jo tas tā nav! Cilvēki, kuri strādā IT nozarē, ir inteliģenti, retu reizi esmu saskārusies ar šovinistiem, kuri skatās uz to, ka esmu sieviete,» saka Zane Segruma, Accenture Projektu portfeļu vadītāja Latvijā.