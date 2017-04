Kuriem Latvijas jaunuzņēmumiem ir lielākais potenciāls?

Jomas eksperti starp potenciālākajiem jaunuzņēmumiem Latvijā min vairākus – Anatomy Next, Cake.HR, Mintos, Notakey, Sonarworks, Funderful, Twino, Mintos, Edurio, Giraffe360, Nordigen, Vividly, PlayGineering Systems u.c.

«Manuprāt, potenciālākie ir tie uzņēmumi, kas ir savā attīstībā ir tikuši tiktāl, ka viņiem ir regulāri ienākumi, nevis tikai interese par produktu. Angliski šādus uzņēmumus dažkārt sauc par «scale ups» jeb uzņēmumiem, kas ir atraduši vai ir ļoti tuvu «product-market fit» un nākamais izaicinājums ir izaugsmes paātrināšana. Ceru, ka Latvijas veiksmes stāsts MikroTik izaugs lielāks par ASV konkurentu Ubiqiuiti Networks, kas pagājušā gadā apgrozīja vairāk nekā 600 miljonus dolāru,» saka Dāvis Siksnāns, Printful izpilddirektors. Viņa favorīts jaunuzņēmmu vidū ir Anatomy Next, kas nesen ir piesaistīja 300 tūkstošu eiro investīcijas, un uzrāda veiksmīgus rezultātus pārdošanā ASV. Šis ir viens no retajiem uzņēmumiem no Latvijas ar darbiniekiem ASV. Kā otru D. Siksnāns izceļ Cake.HR, kas ir programmatūra kā pakalpojums (SaaS) produkts, kas uzņēmumiem palīdz atvieglot personālvadības procesus, automatizējot tādas lietas kā darbinieku atvaļinājumu uzskaite. «Produkts veiksmīgi attīstās jau vairākus gadus un, manuprāt, ir viens no visaugstākās kvalitātes SaaS produktiem no Latvijas,» viņš spriež.

«Manā skatījumā potenciālākais startup ir Mintos, kas kā platforma risina patiešām reālu problēmu abām pusēm – uzņēmumiem, kam nepieciešams elastīgs finansējums, un cilvēkiem, kuri nevēlas noguldīt bankā savus iekrājumus uz 0%. Turpinot šādu izaugsmi, viņi pavisam reāli var kļūt par dominējošo spēlētāju Eiropā,» spriež Sabīne Pole, Sorry as a Service līdzdibinātāja. Arī Sellfy līdzdibinātājs Māris Daģis uzskata, ka lielākais potenciāls ir Mintos un Twino, jo ir izveidojuši labas platformas, kas piesaista investorus saistībā ar labu atdevi un šīm platformām ir plašas iespējas augt starptautiski. «Kā trešo minēšu Sonarworks, kam ir izdevies izveidot ļoti labu un pieprasītu produktu audio profesionāļiem un veiksmīgi to arī pārdot globāli,» spriež M. Daģis.

Edurio dibinātājs Ernests Jenavs izceļ trīs jaunuzņēmumus – Notakey, Sonarworks un Funderful. Drošības risinājumi šobrīd kļūst arvien būtiskāki un Notakey ir viens no retajiem jaunuzņēmumiem, kas jau agrīnā stadijā ir spējis demonstrēt komerciālu klientu interesi starptautiski. «Dibinātāju komanda lieliski papildina cits citu un ir ar pareizo pieredzi, lai sasniegtu daudz šajā tirgū,» saka E. Jenavs. Sonarworks ir kļuvis par vienu no nozares līderiem audio tehnoloģiju jomā un ir ar stabilu klientu loku. Par spīti stabilajai produktu bāzei, viņi neapstājas pie sasniegtā un konstanti iegulda tālākās inovācijās. Savukārt Funderful viņš izceļ, jo lēnajā un grūtajā izglītības tirgū viņi ir atraduši būtisku nišu un sasnieguši pasaules vadošās universitātes ar savu risinājumu, kas ļauj palielināt absolventu ziedojumus. «Dalība 500 Startups akseleratorā ļaus viņiem vēl ātrāk virzīt Funderful uz strauju izaugsmi,» saka E. Janavs.

Anatomy Next biznesa attīstības vadītājs Reinis Znotiņš jaunuzņēmumus iedala divās grupās – vienā ir tie startup, kuriem jau ir nozīmīgi ieņēmumi un kuri ir saņēmuši vērienīgas investīcijas, bet otrā ir jaunuzņēmumi, kuri ir agrīnākā stadijā, bet kuriem ir potenciāls iekarot lielu tirgus sektoru. «Tā kā nobriedušākie startup jau ir vairāk vai mazāk cilvēkiem zināmi, tad vairāk gribētu izcelt tos jaunuzņēmumus, kuri šobrīd tikai sāk parādīt savu potenciālu. Tajā es iekļautu Edurio, Giraffe360, Funderful, Notakey, Nordigen, Vividly, Overly, Wide, PlayGineering Systems un Anatomy Next. Noteikti iesaku pavērot šos uzņēmumus tuvākajos pāris gados – vairāki no tiem noteikti sasniegs ļoti labus rezultātus,» viņš paredz. R. Znotiņam pašam ļoti interesanti šķiet jaunuzņēmumi, kuri risina reālas problēmas, kam ir liels tirgus potenciāls un kas strādā ar tehnoloģijām un tirgiem, kas šobrīd vēl tikai agrīnā, bet ļoti straujā attīstības stadijā.