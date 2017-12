Labi signāli Latvijas startup vidē

«Panākumu šogad nav trūcis. Pirmkārt, jāatzīmē Infogr.am pievienošanās Prezi, kas ir trekns komats vienam no Latvijas redzamākajiem jaunuzņēmumiem, tālāk augot jau globāla biznesa sastāvā. Sonarworks ir priecējuši ar savu straujo izaugsmi un sākuši strādāt ne tikai ar audio profesionāļiem, bet arī vienkāršiem audiofīļiem – šomēnes piesaistītais pusmiljons no Karma Ventures, kam tā ir pirmā investīcija Latvijā, apstiprina šī virziena potenciālu. Arī Anatomy Next un Funderful panākumi ASV sarežģītajā izglītības tirgū liek lepoties un parāda, ka papildu finanšu tehnoloģijām Latvijā sāk nostiprināties arī izglītības tehnoloģiju tradīcijas,» teic Ernests Jenavs, Edurio dibinātājs. Arī Nordigen līdzdibinātājs Roberts Bernāns izceļ Infogr.am, ko iegādājās Prezi, jo tas ir ļoti labs signāls, ka Latvijā var izveidot, nevis tikai funkcionējošu jauzņēmumu, bet arī attīstīt to līdz pārdošanai, un Sonarworks, kuri ne tikai ieguvuši vairākas balvas, bet arī kļuvuši par zināmiem nozares spēlētājiem. Vēl viņš izceļ Printful, kas turpina strauji attīstīties un šovasar atvēra ražotni Latvijā. «Manā skatījumā Sonarworks ir viens no perspektīvākajiem Latvijas jaunuzņēmumiem. Šogad viņiem bija ļoti labs gads – ir saņemti vairāki apbalvojumi un tika piesaistītas investīcijas no Igaunijas riska kapitāla fonda Karma Ventures,» saka Vladimirs Reskājs, Carguru līdzīpašnieks.

Startup Wise Guys jaunzņēmumu atlases vadītāja un Latvijas Start-up uzņēmumu asociācijas Startin.lv vadītāja Egita Poļanska izceļ DigiPulse, kas pirmie Latvijā veiksmīgi īstenojuši ICO, TheMonetizr, kas piedalījās Techstars akseleratorā un iekaro ASV tirgu, CEnOS, kas uzvarēja Digital Freedom Festival jaunuzņēmumu konkursā un ko Slush minējis starp 100 labākajiem agrīnas stadijas startup un gada beigās prezentēja jaunu papildinājumu produktam, Sonarworks, kas turpina stabili augt, ir ieguvuši gan vietējas, gan starptautiskas balvas, kā arī CastPrint, kas tika uzņemti ne vien Startup Wise Guys programmā, bet arī iekļuva Slush 50 potenciālāko agrīnas stadijas startup sarakstā un par ko ir liela interese no investoriem.

Arī Anatomy Next līdzdibinātājs Sandis Kondrāts izceļ CEnOS ar uzvaru Digital Freedom Festival konkursā sadarbībā ar 500 startups, Aerones, kam ir ielūgums uz Y combinator akseleratoru, un Foody, kas strauji attīstījies.

«Man ļoti patīk sekot līdzi Edurio progresam. Pagājušā gadā viņi saņēma Horizon 2020 grantu teju divu miljonu eiro vērtībā un šogad ir veiksmīgi to likuši lietā sākot sadarbību ar izglītības iestādēm Dienvidāfrikā. Domāju, ka ir vērts sekot līdzi, kā viņi izplešas ārpus Eiropas Savienības,» saka Jānis Graubiņš, Notakey biznesa attīstības vadītājs.