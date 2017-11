Septiņu gadu laikā inovāciju un tehnoloģiju konference TechChill no pārsimt entuziastu apmeklēta pasākuma aug līdz starptautiskai konferencei, kur nākamgad februārī plāno sagaidīt 2000 apmeklētājus

«TechChill ir audzis gan pēc apjoma, gan arī pēc satura. Sākumā tā vairāk bija tāda savējo dzimšanas dienas ballīte. Līdz ar to arī atmosfēra un saturs bija personīgāks. Tagad pasākums ir izaudzis un kļuvis, ja tā var teikt, profesionālāks. Pamata ideja gan nav mainījusies, TechChill ir vieta, kur satikties jaunajiem uzņēmējiem ar citiem uzņēmējiem un investoriem. Katras stadijas uzņēmējs var atrast, ko savu. Neskatoties uz to, ka startup bieži vien tiek uzskatīti par cilvēkiem, kuri dzīvo internetā, realitātē biznesu veido cilvēku personīgais kontakts. Saturiski tas turpinās būt par cilvēkiem un viņu pieredzi. Mēs vienmēr esam centušies dalīties ar konkrētiem cilvēku stāstiem un pieredzi, no kā citi var mācīties. Mūsu vēlme ir ne tikai redzēt, bet arī palīdzēt veidot Latvijas veiksmes stāstus. Nekas tā nesilda sirdi kā ziņa, ka kāds ir noslēdzis darījumu pēc dalības TechChill,» stāsta Ernests Štāls, TechHub Riga līdzdibinātājs.

TechChill līdzdibinātāja un vadītāja Marija Ručevska piebilst, ka TechChill pirmajos gados aizsākās kā iemesls satikties līdzīgi domājošiem, kā iemesls uzaicināt uz Rīgu starptautiskus runātājus un investorus, kuru pieredze un palīdzība ir būtiska, lai vietējie jaunuzņēmumi varētu augt un attīstīties. Šobrīd mērķi ir tie paši, bet ļoti strauji augušas nozares vajadzības un vide, ievērojami palielinājies pašu uzņēmumu un ideju skaits. «Ja vēl pirms pāris gadiem TechChill bija 10 līdz 12 runātāju un pārsimts entuziastu, lielākoties no pašu kopienas, tad februārī šeit ieradīsies jau 100 runātāju, un sagaidām 2000 cilvēku, no kuriem aptuveni puse būs dalībnieki ārpus Latvijas. Grūti iedomāties labāku apliecinājumu gan globālai interesei par mūsu reģionu, gan mūsu uzņēmēju ambīcijām,» viņa teic.

«Ir nozares, kas jau vairākus gadus ir nemainīgi aktuālas, viena no tām noteikti ir finanšu tehnoloģijas – tās ir spēcīgas visā Baltijā, un nozarē rodas aizvien jauni daudzsološi uzņēmumi. Vienlaikus, mums ir parādījušies vairāki ļoti spēcīgi uzņēmumi jomās, ko neparedzēja neviens - droni ir labs piemērs, kur mūsu vārdu pasaulē nes Aerones, Atlas Dynamics, AirDog. Līdzīgi piemēri ir virtuālās realitātes nozarē, 3D drukā. Tas tikai pierāda, ka katra uzņēmuma stāsts ir unikāls, un ir neiespējami paredzēt, no kurienes nāks nākamais veiksmes stāsts - tā vietā mēs fokusējamies uz to, lai radītu maksimāli piemērotu vidi attīstībai. Un, lai gan programmā būs vieta aktuālajām tendencēm, prioritāte vēl aizvien ir tieši uzņēmēju pieredzes stāstiem,» saka M. Ručevska.