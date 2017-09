Startup Wise Guys uzsāk jauno programmu

No vairāk nekā 160 pieteikumiem programmā uzņemti desmit jaunuzņēmumi no astoņām valstīm, kuri trīs mēnešu garumā dzīvos un attīstīs savu biznesu Rīgā.

Lai atlasītu labākos reģiona jaunuzņēmumus, Startup Wise Guys komanda apceļoja vairāk nekā 25 pilsētas Centrālajā un Austrumeiropā, tiekoties ar jaunajiem uzņēmējiem īpašās mentoringa sesijās. Šogad pirmo reizi pieteikumi no Ukrainas un Serbijas pārspēja baltiešu aktivitāti, tomēr programmas atlasē veiksmīgāki bija baltkrievi un latvieši. Šobrīd jaunuzņēmumi ir pārcēlušies uz Rīgu un tuvākos trīs mēnešus strādās Rīgas jaunajā kopā strādāšanas telpā Teikums.

No Latvijas programmā uzņemti CastPrint un Vartus, kā arī Latvijā dzīvojošie ukraiņu uzņēmēji no Hala komandas. Programmā uzņemti arī Fractory no Igaunijas, Smart Sub un iDiscount no Baltkrievijas, Gaus no Moldovas, Trapmine no Turcijas, WellParko no Lietuvas un ModelTag no Itālijas

Līdzās 20 tūkstošu eiro sākotnējai investīcijai un darba vietai kopā strādāšanas telpā, Startup Wise Guys nodrošina trīs mēnešu intensīvu treniņa un mentoringa programmu, kas pielāgota tieši bizness biznesam jaunuzņēmumiem. Programmas laikā un arī pēc tās jaunuzņēmumiem ir pieeja vairāk nekā 100 mentoriem, investoru tīklam, reģiona svarīgākajiem pasākumiem, kā arī Startup Wise Guys programmas absolventu «ģimenei», kurā ir vairāk nekā 50 aktīvi un veiksmīgi jaunuzņēmumumi no visas pasaules.

Iepriekšējo Rīgas programmu absolvēja septiņi uzņēmumi, kas pārstāvēja Latviju, Igauniju, Baltkrieviju, Austrāliju, Ungāriju un Bulgāriju, tostarp labi zināmais Latvijas jaunuzņēmums Anatomy Next, kas dažos mēnešos pēc programmas beigšanas piesaistīja investīcijas pusmiljona eiro apmērā.

Startup Wise Guys līdz šim ir atbalstījis un finansējis 70 uzņēmumus ar dibinātājiem no vairāk nekā 30 valstīm un ir īstenojis astoņas programmas. Startup Wise Guys portfelī ir tādi uzņēmumi kā VitalFields, Wolf3d, Leaf.fm, Investly un citi, kas sekmīgi piesaistījuši investīcijas un pārsnieguši divu miljonu eiro novērtējuma slieksni.

Db.lv jau rakstīja, ka Startup Wise Guys Rīgas programmu pērn īstenoja partnerībā ar Lattelecom. Šogad akselerators darbojas neatkarīgi. «Mums ir nedaudz atšķirīgs skatījums, kā turpināsim strādāt. Pēc programmas beigām secinājām, ka vēlamies turpināt darbu dažādos virzienos. Ja Lattelecom savam biznesam vēlētos lielāku ieguvumu no šādas programmas, tai jābūt mērķētai šaurākā nišā, piemēram, telekomunikācijas, tehnoloģijas, kas nav tas, ko vēlamies darīt. Ja nākotnē strādāsim šaurākās nišās, vienmēr sadarbosimies ar partneri, jo tad var piedāvāt lielāku vērtību kompānijām. Citādi strādāsim vienatnē, jo mums ir pieredze un mentoru loks,» iepriekš minēja Kristobals Alonso, Startup Wise Guys vadītājs. Savukārt Lattelecom biznesa attīstības direktors Krists Avots norādīja, ka, sadarbojoties ar Startup Wise Guys, uzņēmumam bija iespēja gūt pieredzi un padziļinātu ieskatu akseleratora programmas vadīšanā, vienlaikus identificējot jaunus biznesa virzienus un idejas pamata biznesa attīstībai.

Jāpiebilst, ka attīstības finanšu institūcija Altum ir saņēmusi Iepirkumu uzraudzības biroja atļauju slēgt līgumus ar akselerācijas fondu pārvaldniekiem. Viens no tiem ir Lattelecom Technology un Pētera Marculāna, Dmitrija Saikovska un David Ventzel personu apvienība. Akselerācijas fondu pārvaldītāji veiks ieguldījumus inovatīvos un agrīnas attīstības stadijas jaunuzņēmumos. Katram no trim fondu pārvaldītājiem Altum piešķirs Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 15 miljonu eiro apmērā - piecus miljonus eiro katram fondam.