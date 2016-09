Startin.LV izziņo savu pirmo Startup Slalom hakatonu

Pirms divām nedēļām Latvijas Startup uzņēmumu asociācija Startin.LV paziņoja par savu sadarbību ar Latvijas Ekonomikas Ministriju par visaptverošas valsts startup stratēģijas veidošanu. Pirmais solis kopējā atbalsta programmā ir agrīnās stadijas startup uzņēmumu skaita palielināšana ar hakatonu jeb tehnoloģisko maratonu, semināru un iedvesmojošu tīklošanās pasākumu palīdzību.

Pirmais pasākums Startin.LV Startup Slalom hakatonu sērijā norisināsies 2016. gada 11.-13. novembrī Stokholmas Ekonomikas augstskolā, Rīgā un tiks vērsts uz finanšu un apdrošināšanas tehnoloģiju risinājumu radīšanu. Hakatons norisināsies 48 stundās. Startup Slalom iniciatīvas ietvaros ir plānots rīkot dažādu tēmu hakatonus ik pēc 3 mēnešiem, kas pārklās gan uz informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, gan uz zinātni balstītas idejas.

«Mēs sākam ar FinTech, jo par to šobrīd ir vislielākā interese gan no startup uzņēmumu, gan no investoru puses,» skaidro Startin.LV priekšsēdētāja Jekaterina Novicka. «4 no 10 eiro, kas ir ieguldīti Baltijas startup uzņēmumos, līdz šim ir devušies tieši FinTech virzienā, turklāt Latvijas finansējumu statistika divkārt pārsniedz šo vidējo rādītāju.»