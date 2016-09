Honor 8 sola tādas pašas iespējas kā dārgie flagmaņi, taču maksā uz pusi mazāk

Līdz ar jaunā mācību gada sākumu Latvijas pircēju vērtējumam ir nodots jaunu un drosmīgu cilvēku auditorijai paredzētais viedtelefons ar plašākai publikai neko neizsakošu nosaukumu – Honor 8. Lai arī zīmols ir salīdzinoši jauns, aiz tā stāv lielais un mobilo ierīču ražošanā pieredzējušais Ķīnas tehnoloģiju uzņēmums Huawei, kas izveidojis meitasuzņēmumu Honor.

Tālrunis iecerēts kā jauniem cilvēkiem pieejama alternatīvu dārgajiem lielo ražotāju flagmaņiem, ņemot vērā viņiem būtiskās prasības. Pēc ražotāju domām, jaunieši vēlas skaistu, jaudīgu tālruni ar labu fotokameru, kas maksā uz pusi mazāk kā šā brīža labākie modeļi. Vai tiešām ķīniešiem izdevies tādu radīt?

Dizains

Ar ārieni Honor 8 veidotāji tikuši galā puslīdz veiksmīgi. Tā kontūras ir plūdeni noapaļotas, simpātiskas. Metāla līste sānos veidota no trim joslām – spīdīgām gar malām un matētu pa vidu. Tomēr telefons ne ar ko īpaši neizceļas uz desmitiem līdzinieku fona. 5,2 collu ekrāns ievietots 14,5 centimetrus garā, 7,1 centimetrus platā un 7,5 milimetrus biezā korpusā, un nevienā no šiem parametriem Honor 8 neko revolucionāru tirgū nav nesis. Arī 72,5% ekrāna attiecība pret korpusa fasādes laukumu ir viduvēja un sākumā pat šķiet neticama, jo sānu apmales izskatās pavisam šauras. Taču tas ir noapaļoto korpusa malu radīts acu apmāns.

Pat ideja pārklāt 153 gramus smago ierīci ar stiklu no abām pusēm ir vairākus gadus sena un nes līdzi tos pašus riskus, ar kuriem saskārās priekšgājēji. Proti, tas ir slidens, kāri «pievelk» pirkstu nospiedumus, un kritienā var saplaisāt ne vien ekrāns, bet arī aizmugurējā vāka pārklājums. Apzinoties šos draudus, ražotājs piešķīris tālrunim Huawei VIP viedtālruņu pakalpojumu – bezmaksas ekrāna maiņu trīs mēnešu laikā pēc iekārtas iegādes. Testa modelim šis piedāvājums lieti noderēs, jo vienā no pirmajām dienām, slēdzot ierīci pie lādētāja, pāri ekrāna stūrim pārskrēja neganta plaisa. Līdzīgi pirms pāris gadiem bija gadījies ar abpusēji stiklotu japāņu telefonu, un arī forumos netrūkst identisku stāstu. Plīsumi lielākoties tiek skaidroti ar mikroplaisu, kas paplašinājusies, līdz ar akumulatoru uzsilstot stiklam. Atliek cerēt, ka Honor 8 šī nebūs hroniska problēma.

Īpašās iezīmes

No retāk redzētajām iezīmēm jāmin duālā aizmugurējā kamera – līdzīga kā Huawei P9, tikai bez Leica tehnoloģijas – un pirkstu nospiedumu lasītājs korpusa aizmugurē, kas vienlaikus darbojas kā poga. Tam var uzstādīt veselas trīs komandas: vienam pieskārienam, diviem pieskārieniem un ilgākai pogas pieturēšanai. Ja, piemēram, vienu komandu atvēl fotokamerai, tad to aktivizēt un sagatavot attēla uzņemšanai var nepilnas sekundes laikā. Atliek nospiest pogu, izņemot tālruni no kabatas, un kamera būs darba kārtībā līdz ar lēcas pavēršanu pret nolūkoto vietu. Tomēr jābūt uzmanīgam – testu laikā vairākkārt gadījās nejauši nospiest pogu, ieliekot vai izņemot tālruni no kabatas, un tādējādi nevajadzīgi aktivizēt fotokameru vai lukturīti.

Jāpiebilst, ka Huawei pirkstu nospiedumu lasītājs turpina priecēt. Tas ir viens no atsaucīgākajiem, kādu nācies lietot, un labi tiek galā pat ar mitru pirkstu. Pēc pierašanas pie tik ātras tālruņa atbloķēšanas pāriet uz citu ražotāju modeļiem nav viegli.

Arī pati fotokamera ar ātru lāzerfokusu bija patīkams atklājums. Kaut gan 12 megapikseļi uz konkurentu fona nav nekas dižs, divu lēcu kopdarbā tapa patiešām skaistas bildes. Kamera pat spēj izveidot detalizētus, labi izšķiramus cilvēka veidolus, fotografējot pret sauli, kā arī dod iespēju mainīt fokusa punktu jau gatavai bildei. Vienīgās grūtības kamerai rada ļoti ātru kustību nofiksēšana, piemēram, braucošas automašīnas vai bumbas lidojums. Tādās fotogrāfijās objekti manāmi izplūst. Taču kopumā Honor 8 kamerai tirgū ir maz konkurentu.

Ievērības cienīgs ir režīmu klāsts, kas ir tikpat bagātīgs kā teicamajā Huawei P9 telefonkamerā. Paralēli ēdienu, skaistuma, nakts un gaismas zīmējumu režīmam ir arī profesionālās fotografēšanas režīms, kas ļauj mainīt uzstādījumus gluži kā spoguļkamerā, kā arī saglabāt attēlus viegli rediģējamajā RAW formātā. Kvalitatīvu attēlu cienītāji būs apmierināti.

Veiktspēja un ekrāns

Darbības ātrumā Honor 8 pilnīgi noteikti nav apdalīts. Tam ir Huawei izgatavots astoņu kodolu HiSilicon Kirin 950 procesors un 4 GB operatīvā atmiņa, kas kopā traucas kā reaktīvā lidmašīna. Šajā tālrunī viss notiek ātri. Tas pat iestartējas pāris desmitu sekunžu laikā, bet lietotnes «atrauj» vaļā acumirklī. Veiktspējas testos tas uzrādīja labāku rezultātu nekā viens no pērnā gada ātruma rekordistiem Samsung Galaxy S6, taču no šā gada korejiešu līdera Galaxy S7 tas tomēr atpaliek. Satura glabāšanai vietas ir pietiekami, jo 32 GB iebūvēto atmiņu var papildināt ar 128 GB atmiņas karti. Ja nepieciešams, atmiņas kartes vietā var ievietot otru SIM karti. Full HD ekrāna izšķirtspēja ar 423 pikseļu blīvumu uz collu ir vairāk nekā pietiekama, un arī krāsu attēlojums atstāj patīkamu iespaidu. Vienīgi varētu vēlēties precīzāku ekrāna spilgtuma automātisko regulējumu. Tumšā telpā ekrāns pārlieku satumst, un solītās redzes pasargāšanas vietā acis nākas nevajadzīgi sasprindzināt.

Jāuzslavē akumulatora darbība. Lai arī skaitliskā izteiksmē 3000 miliampērstundu ietilpība nav pārāk liela, Honor 8 ar vienu uzlādi kalpoja gandrīz divas diennaktis. Līdzīgi kā citiem jaunākās paaudzes tālruņiem, tā lielākais drauds ir intensīva grafikas apstrāde. Nepārtraukti atskaņojot video, akumulators iztukšojas aptuveni 4–5 stundās. Darbības laiku var nedaudz paildzināt, pārslēdzot ekrānu uz zemāku, HD izšķirtspēju. Toties uzlāde ar jauno USB-C pieslēgvietu ir apskaužami ātra – baterija tiek piepildīta aptuveni pusotrā stundā.

Secinājums

Honor 8 ir ļoti laba alternatīva dārgajiem flagmaņiem. Tas ir izskatīgs un ātrs viedtālrunis ar lielisku fotokameru un teicamu pirkstu nospiedumu lasītāju, ko var izmantot dažādu funkciju aktivizēšanai. Iespējams, jauniešu auditorijai cena ir mazliet par augstu, jo mobilo ierīču ar līdzīgiem tehniskajiem parametriem šajā segmentā ir daudz un tās var iegūt arī lētāk, tomēr šis ir pirkums, kas nebūs jānožēlo.

VĒRTĒJUMS

Honor 8



Plusi

+ Ļoti laba duālā kamera

+ Izcili strādājošs daudzfunkcionāls pirkstu nospiedumu lasītājs

+ Ātrs procesors

Mīnusi

– Stikla korpuss ir slidens un trausls

– Nevar filmēt 4K video

– Latviski grūti rakstīt, jo tastatūras papildlogos burti ar diakritiskajām zīmēm izmētāti haotiski

Dizains 7

Ērtums 7

Funkcionalitāte 8

Cenas un kvalitātes atbilstība 8

Cena ap 400 eiro



