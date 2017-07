Tehnoloģiju apskats: Paskaties uz sevi no augšas

Par iespēju pavērot pasauli no putna lidojuma cilvēki sapņojuši jau kopš aizvēsturiskiem laikiem. Līdz ar komerciālo avioreisu ieviešanu mūsdienās teju ikviens zinātkārs cilvēks šo sapni ir piepildījis, taču iespēja paraudzīties uz sevi no augšas lielai daļai joprojām ir kaut kas jauns. Diezgan droši var prognozēt, ka arī šis baltais plankums tiks aizkrāsots, bezpilota lidaparātiem kļūstot aizvien pieejamākiem.

Tā dēvēto dronu klāsts pasaulē strauji pieaug, tirgū ienākot aizvien jauniem spēlētājiem. Tā rezultātā pat ļoti kvalitatīvi produkti vairs maksā aptuveni tikpat, cik labākie viedtelefoni. Pēdējo klāstā ir arī daudzsološais prominentā ražotāja DJI lidaparāts Mavic Pro.

Dizains

Autonomo lidaparātu agrīnie modeļi potenciālos pircējus aizbiedēja ar neparocīgiem gabarītiem, taču Mavic Pro ir perfekti piemērots pārnēsāšanai. Tas pat izskatās mazliet bērnišķīgi, pēc rotaļlietas. Četras nolokāmas kājas, kas aizvērtā stāvoklī cieši pieguļas pie korpusa, un to galā plāniņi, šķietami trausli propellera spārni. Paraugoties uz šādu mantiņu, pat negribas ticēt, ka tā spēj uzšauties vairākus simtus metru gaisā un lidot ar ātrumu līdz 65 km/h. Salocīts Mavic Pro ir tikai nedaudz lielāks par amatieru plaukstas videokameru un bez grūtībām ielien pat nelielā somā. Lai gan tā korpusā un stiprinājumos izmantots metāls, drons sver nieka 743 gramus, kas nudien nav daudz. Tādējādi tas ir ļoti piemērots līdzi ņemšanai ceļojumā, pārgājienā vai vienkārši dodoties izklaidēties.

Korpusa lejasdaļā iestrādāts stabilizators un tā galā piestiprināta 12,7 megapikseļu fotokamera. Pēc pārvadāšanai paredzētā stiprinājuma noņemšanas stabilizators uzvedas gaužām drebelīgi un šķiet, ka tūlīt, tūlīt noplīsīs. Taču tas apzināti veidots tik ļengans, lai, vēja plūsmām šūpojot dronu, kameru saglabātu nekustīgā stāvoklī.

Savienošana

Var tikai pabrīnīties, cik vienkārša ir lidaparāta dabūšana «dziesmā». Te nav nekādu līdzību ar desmitiem slēdžu, kas jāieslēdz lidmašīnā. Uz Mavic Pro korpusa jānospiež un jāpietur viena poga, komplektā iekļautai pultij ar atbilstošu kabeli jāpievieno telefons, kurā ielādēta DJI GO 4 aplikācija, jāieslēdz pults, un lidojums var sākties. Tas patiešām ir tik vienkārši, ka ar uzdevuma varētu tikt galā pirmskolas vecuma bērns.

Vadāmība

Tāpat kā savienošana, arī vadāmība drīzāk asociējas ar rotaļlietu. Ar Mavic Pro bez satraukumiem tiks galā ikviens, kurš jebkad kontrolējis radiovadāmu rotaļu auto. Visa vadība notiek ar pulti, kam pievienots viedtelefons. Kontrolsviras liek lidaparātam pacelties gaisā un doties vajadzīgajā virzienā, bet tālruņa ekrānā var redzēt pasauli caur drona kameru. Tādējādi ierīci var vadīt vajadzīgajā virzienā pat tad, ja tā jau ir pazudusi mākoņos. Tas parasti notiek ļoti ātri, jo drons paceļas gaisā ar ātrumu 5 metri sekundē un sporta režīmā bezvēja laika apstākļos var traukties pat ar 65 km/h. Attālums starp Mavic Pro un pulti var sasniegt pat piecus kilometrus, tādēļ agrāk vai vēlāk nāksies pierast pie lidaparāta vadīšanas, to acīm nemaz neredzot.

Šajā procesā ļoti palīdz sensori un pieejamās funkcijas. Piemēram, kamēr dronam netiek dota komanda, tas pacietīgi karājas gaisā. Ja tas pietuvojas par tuvu kādam šķērslim, sensori par to brīdina viedtelefona ekrānā un lidaparāts automātiski apstājas. Izmēģinājuma lidojumos bažas radīja vien ziņkārīgie putni, kas, par spīti mašīnas radītajam troksnim, lidoja ap to un centās izpētīt. Bail pat iedomāties, kas notiktu, ja virs meža ap dronu riņķojošais vanags izdomātu pacīkstēties ar mehānisko sāncensi.

Vadību atvieglo arī gatavās komandas. Piemēram, pieskaroties ikonai ekrānā, Mavic Pro var likt pacelties starta pozīcijā vai arī automātiski atgriezties atpakaļ un piezemēties. To lidaparāts izdara nevainojami, nosēžoties precīzi tajā pašā vietā, no kuras pacēlās, ja vien to nav aizņēmis kāds šķērslis. Dronam arī var likt veikt dažādus specifiskus uzdevumus, piemēram, sekot pultij, ieturot nemainīgu attālumu līdz tai, riņķot noteiktā maršrutā, kā arī dot komandas ar žestiem. Šādā veidā var tikt pie visnotaļ interesantiem video ierakstiem, kas vienlaikus tiek noglabāti kā lidaparāta korpusā ievietotajā micro SD kartē, tā pievienotajā viedtelefonā.

Akumulators

Ņemot vērā propelleru griešanās ātrumu, drona lidošanas un filmēšanas spējas, nav grūti iztēloties, cik daudz enerģijas tas prasa. Lidināšanās patiešām nav ilga. Tipiski vējainā Latvijas dienā ar vienu uzlādi izdevās mest lokus debesīs vidēji 18–22 minūtes. Rekords bija 27 minūtes teju pilnīga bezvēja apstākļos, taču arī tad tā īsti nesanāca pārbaudīt, vai lidaparāts spēj sasniegt uztveršanas zonas robežu. Pie trešā nolidotā kilometra atlikušais enerģijas daudzums bija sasniedzis pusi un nācās griezties atpakaļ, lai nebūtu jāmeklē bezspēkā avārijas nosēšanos veikusī ierīce kaut kur tālās ārēs. Jāpiebilst, ka brīdī, kad signāls pārtrūktu, drons automātiski sāktu mājupceļu.

Atsevišķi jālādē arī pults, kas ar vienu uzlādi spēj pārdzīvot aptuveni 4–5 lidaparāta bateriju iztērēšanas.

Pat zinot, ka citi droni uzrāda vājākus rezultātus, neatstāj nepietiekamības sajūta. Šķiet, prieki tikko sākušies, un jau jālaižas lejā. Skaidrs, ka pie akumulatoriem ražotājiem vēl būs krietni jāpiestrādā.

Attēlu kvalitāte

Attēli un video pirmkārt pārsteidz ar elpu aizraujošajām panorāmām. Aplūkot savu dzīvesvietu no 100 vai vairāk metru augstuma joprojām ir retajam pieejama privilēģija. Tik ļoti pierastās takas, pļavas un meži no gaisa izskatās pavisam citādi. Tiesa, pie fotografēšanas un filmēšanas gaisā ir «jāpiešaujas»: gan kameras pavēršana vajadzīgajā virzienā ar pults ripām un slēdžiem, gan gaišuma regulēšana vidē, kur no saules nav iespējams paslēpties, gan gluda drona vadīšana skaista 4K izšķirtspējas video uzņemšanai. Kad šīs mācības ir apgūtas, materiāli padodas tīri glīti. Vienīgi tālummaiņa kaut kā nepārliecināja, jo pat pie neliela pietuvinājuma fotogrāfijas šķietami izplūda. Acīmredzot pietuvinājumā stabilizators īsti nespēj kompensēt lidaparāta šūpošanos vējā.

Gala vērtējums

DJI Mavic Pro ir patiesi intriģējošs drons, kura ražotājiem izdevies «nošaut divus zaķus reizē» – izveidot kompaktu, pārnēsāšanai ērtu ierīci, nelaupot tai būtiskas spējas. Ikdienā to var izmantot dažādām vajadzībām, kaut vai apsekot teritoriju vai bagātināt ceļojumu fotoalbumu ar neparastiem attēliem. Vienīgi jāapsver iespēja iegādāties komplektu ar vairākiem akumulatoriem, lai viena lādēšanas laikā dronam nav jāpaliek dīkā. ās un brīvdienās, kas mainīs visu līdzšinējo darba modeli.

DHI Mavic Pro

Plusi

Paricīgs izmērs

Lērums dažādu funkciju un iespēju

Lieliska attēlu un 4K video kvalitāte

Mīnusi

Propelleri izskatās ļoti trausli

Ar vienu uzlādi ;ido vien 20 minūtes

Kamera stabilizatorā pārlieku šūpojas

Cena ap 1300 eiro

Ar konkurentiem varat iepazīties raksta galerijā!

Sadarbībā ar Lattelecom