Komercializācijas reaktora paveikto nozarē vērtē pozitīvi, turklāt citas līdzīgas iniciatīvas tirgū nav

«Es augsti vērtēju Komercializācijas reaktora lomu Latvijas zinātnisko startup uzņēmumu jomā. Manuprāt, šis zinātnisko jaunuzņēmumu radīšanas un attīstības modelis Latvijā ir ļoti veiksmīgs un mums ar to ir jālepojas.

Tas, ka organizācija darbojās veiksmīgi, pierāda arī pirmais un pagaidām vienīgais Latvijas zinātniskā jaunuzņēmuma veiksmes stāsts – Naco Technlogies iegāde no Schaeffler Group puses. Acīmredzami, ka tieši tas, ka Latvijā jau kopš 2009. gada darbojās Komercializācijas reaktors, veicina Latvijas zinātnes komercializāciju, un šajā jomā Latvija ir priekšā saviem Baltijas kaimiņiem,» uzskata Jekaterina Novicka, Latvijas Start-up uzņēmumu asociācijas valdes priekšsēdētāja. Arī Startup Wise Guys powered by Lattelecom izpilddirektore Egita Poļanska pozitīvi vērtē, ka organizācija atbalsta tieši zinātniskos un izpētes jaunuzņēmumus. Viņa pati ir apmeklējusi vienu no Komercializācijas reaktora demo dienām, kur viņu patīkami pārsteidza projektu kvalitāte.

«Uzskatu, ka viņu darbs zinātnisko un pētniecības startup jomā ir būtisks un svarīgs,» saka E. Poļanska.

Zaļo tehnoloģiju inkubatora komercdirektors Matīss Neimanis spriež, ka Komercializācijas reaktoram ir izdevies aptvert brīvu nišu, un viņa skatījumā tā ir lieliska iniciatīva. Tāpat viņaprāt būtu lieliski, ja kaut ko tādu varētu nokopēt un panākt, ka idejas un komandas uz šejieni tiek vilktas ne tikai no postpadomju valstīm, bet Rietumeiropas, Skandināvijas vai Ķīnas.

Visu rakstu Trāpījis tukšā nišā lasiet 16. janvāra laikrakstā Dienas Bizness.