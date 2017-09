FOTO: Jaunākā Apple Watch modeļa prezentācija

Jaunajam modelim būs iebūvēts mobilo datu atbalsts, un bezvadu savienojums, ko nodrošinās iebūvēta mikroshēma, nozīmē, ka jaunais Apple Watch varēs uzturēt savienojumu pat tad, kad tas nebūs saistīts ar iPhone, kas ir milzīgs solis uz priekšu un padara to par neatkarīgu mobilo ierīci, raksta techcrunch.com.

Jaunākajam Apple Watch modelim ir iebūvēts GPS un jaunajam modelim tiks piedāvātas jauna veida siksniņas. Kā informē uzņēmums, ar Apple Watch turpmāk varēs arī peldēt.

Jaunā modeļa cena būs, sākot no 399 dolāriem, bet versija bez mobilo datu atbalsta maksās, sākot no 329 dolāriem. Modeli būs iespējams rezervēt, sākot no 15.septembra, un jaunais Apple Watch būs pieejams no 22.septembra.