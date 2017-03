FOTO: Tirdzniecībā nonākuši sarkanie iPhone  

Pasaulē jau pirms vairākām dienām un kopš trešdienas, 29.marta arī Latvijā tirdzniecībā pieejami jaunie iPhone RED Special Edition iPhone 7 un iPhone 7 Plus viedtālruņi.

Latvijas Mobilais Telefons (LMT) šo viedtālruņu tirdzniecību uzsākcis trešdien, 29.martā. Tele2 veikalos sarkanie tālruņi būs pieejami no 30.marta, internetveikalā – jau no trešdienas.Tālruņu cena pie dīleriem Latvijā sākot no 889 eiro.

Jau vēstīts, ka īpašo iPhone 7 sarkano sēriju Apple laidis klajā atzīmējot uzņēmuma 10 gadu partnerību ar organizāciju (RED) un tādējādi sniedzot saviem pircējiem iespēju atbalstīt globālo fondu, lai tuvotos no AIDS brīvai paaudzei.