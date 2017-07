Latvenergo attīsta viedos pakalpojumus

A/s Latvenergo sadarbībā ar Draugiem Group uzņēmumu SIA Istabai piedāvā Viedās mājas produktu.

«A/s Latvenergo seko līdzi nozares pakalpojumu attīstībai, līdz ar to uzņēmuma stratēģiskais virziens ir jaunu biznesa segmentu – šajā gadījumā lietu interneta pakalpojuma - attīstīšana, pie tam esot vieniem no pirmajiem, kas piedāvā atbilstošus produktus. Viedo pakalpojumu nozare ir ar augstu izaugsmes perspektīvu un likumsakarīgi, ka Elektrum diversificē savu pakalpojumu klāstu, piedāvājot Viedās mājas produktu,» stāsta Uldis Mucinieks, a/s Latvenergo Elektroenerģijas pārdošanas direktors.

Tā kā produkts tiek radīts ar pievienoto vērtību, uzņēmums bija ieinteresēts, lai arī sadarbības partneri izstrādē spētu to nodrošināt un savos risinājumos skatītos tālāk par iespējamo. Vēl jo vairāk – tā kā jau iepriekš ir izstrādāti produkti ar vietējiem ražotājiem, kuri piedāvājuši inovatīvus un konkurētspējīgus risinājumus, a/s Latvenergo bija ieinteresēta arī sadarbības partnerī no Latvijas.

«Elektrum Viedās mājas produktā nevēlējāmies koncentrēties uz viena veida viedajām iekārtām, tādēļ Eiropā un Latvijā meklējām ražotājus ar plašu sortimentu. Realitātē pierādījās, ka daudzi specializējas vienā konkrētā virzienā, piemēram, žalūziju automātika vai viedās drošības sistēmas. Tikai aptuveni trešdaļa no visiem piedāvāja plaša klāsta iekārtas un vieni no tiem bija SIA Istabai. Veicām pārrunas ar visiem, notestējām iekārtas un rezultātā izvēlējāmies SIA Istabai, kuru kvalitāte neatpaliek no pasaulē lielāko ražotāju iekārtu kvalitātes un par cenu, kas ir draudzīga mūsu gala lietotājiem,» teic U. Mucinieks.

Būtisks arguments par labu šai komānijai a/s Latvenergo kā valsts uzņēmumam bija arī tas, ka šādi sadarbojas ar vietējo uzņēmumu un veicina Latvijas ekonomiskas izaugsmi, apliecinot, ka valstī ir augsts inženierzinātņu ideju realizācijas potenciāls.

Elektrum Viedā māja piedāvā jaunus risinājumus viedo tehnoloģiju izmantošanai ikdienā. Tie iekļauj pilnu tehnisko nodrošinājumu – viedtālruņa aplikāciju vadībai, bāzes staciju un viedās ierīces, kas ļauj attālināti vadīt sadzīves elektroiekārtas un optimizēt apkuri.

Elektrum Viedā māja sniedz jaunas energoefektivitātes iespējas mājoklī, ļaujot optimizēt izmaksas par apkuri, kā arī izmantot viedierīces dažādiem nolūkiem, piemēram, kontrolējot, cik ilgi bērni skatās televizoru, prombūtnes laikā drošības nolūkos ieslēdzot mājoklī apgaismojumu vai citas iekārtas, tā radot sajūtu, ka dzīvoklis nav atstāts tukšs u.tml.

Elektrum Viedās mājas risinājums iekļauj bāzes staciju, temperatūras sensoru, apkures regulatorus un viedās rozetes. Katrs klients mājas ierīču klāstu komplektē atbilstoši savām vajadzībām, prasībām un komforta līmenim