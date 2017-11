Tehnoloģiju apskats: Apple iPhone X

Viedtelefonu tirgus izveidošanā nenovērtējamu pienesumu devušā iPhone desmit gadu jubilejā Apple savus cienītājus aplaimojis ne vien ar ikgadējo «āboltelefona» uzlabojumu iPhone 8 veidolā, bet arī krietni pārveidotu jubilejas versiju iPhone X. Un, ja «astotnieka» pirmajā tirdzniecības dienā pircēju attieksme bija neierasti vēsa, tad X jeb «desmitnieks» parādīja, ka fanātisko Apple lietotāju entuziasms joprojām nav pagaisis. Kilometriem garas rindas metropolēs, un arī Rīgā prezentācijas pasākumā Euronics veikalā visi pieejamie eksemplāri tika izķerti dažās minūtēs.

Vai tiešām tādai ažiotāžai ir pamatots iemesls? Jāsāk ar to, ka iPhone X iestrādātas vairākas tehnoloģijas, kas vismaz Apple ir jaunums. Ārpus kaliforniešu apjūsmotāju pulka gan lielākā daļa no tām jau labu laiku ir redzētas un aptaustītas. Tomēr pieminēšanas vērtas tās ir.

Dizains

Jāsāk ar to, ka iPhone X patiešām ir atšķirīgs. Kopš 6. modeļa prezentēšanas tālruņa āriene trīs gadus faktiski nebija mainījusies, bet X var atšķirt jau no pirmā skatiena. Galvenā atšķirības zīme ir ekrāns, ko Apple lepni dēvē par bezmalu. Pat divus gadus veca Samsung Edge lietotāji par šādu apgalvojumu varētu pavīpsnāt, jo korejiešu izstrādājumam izmantojamā ekrāna daļa sniedzas krietni tālāk uz sāniem nekā amerikāņiem. Tomēr nevar noliegt, ka ar šo ekrānu Apple izdevies būtiski samazināt tālruņa izmēru. X ir tikai puscentimetru garāks un nepilnus četrus milimetrus platāks par iPhone 7, taču tajā ievietots lielāks – 5,8 collu – ekrāns nekā iPhone 7 Plus. X gan ir salīdzinoši masīvs – 7,7 milimetrus biezs un 174 gramus smags.

Otra pamanāmākā atšķirības zīme ir Home jeb mājas pogas novākšana. Tagad ekrāns sniedzas līdz pašai korpusa lejai un aizņem aptuveni 83% no korpusa laukuma iepriekšējo 65% vietā. Savukārt vadība notiek tikai un vienīgi ar skārienu žestiem, kuru apgūšanai būs jāvelta mazliet laika, taču pēc pierašanas vadīšana liksies vienkārša un parocīga.

Ar izmēru X, šķiet, trāpījis desmitniekā. To var lietot tikpat ērti kā iepriekšējās paaudzes kompakto iPhone, taču ekrānā ir daudz vairāk vietas. Abas puses pārklājošās stikla plāksnes kopā satur stingra metāla apmale, piešķirot tālrunim elitāru izskatu. Taču stikloto virsmu dēļ ar iPhone X jāapietas saudzīgi. Jau pirmajā nedēļā pēc prezentēšanas internetu piepildīja attēli ar kritienā sašķīdušajiem aifoniem, un mobilo ierīču apdrošinātāji SquareTrade to pat atzina par trauslāko jebkad izmēģināto telefonu.

Veiktspēja

Apple gadījumā veiktspēja nav apspriešanas vērta tēma jau gadiem ilgi. Lai arī skaitliskā izteiksmē procesori neizskatās tik iespaidīgi, kā dažam labam androīdam, viss darbojas nevainojami. Tas attiecas arī uz iPhone X. Tam ir sešu kodolu 2.09 GHz Apple A11 procesors, 3GB operatīvā atmiņa un 3 kodolu grafiskais procesors. It kā nekas dižs, taču ierīces darbojas ātrāk par jebkuru citu «āboltelefonu» un par veiktspēju nav pamata sūdzēties. Arī veiktspējas testos tas «noskrien» visus pārējos aifonus.

Tālrunis pieejams ar divu veidu iebūvēto atmiņu, ko, kā jau ierasts, nevar papildināt. Lētākajam, bet patiesībā visnotaļ dārgajam ir 64GB, bet ietilpīgākajam – 256GB.

Ar iPhone X Apple atteicies no pašu savulaik daudzinātā pirkstu nospiedumu lasītāja, jo pēc mājas pogas novākšanas tam vienkārši vairs nav vietas. To aizstājis Android un Windows tālruņos jau redzētā sejas atpazīšanas tehnoloģija, kas Apple gadījumā ir pilnīgs jaunums. Jāatzīst, ka Face ID ir pamatīgāk un labāk nostrādāts produkts nekā līdz šim redzētie. Uzstādīšanas gaitā tas rūpīgi noskenē seju, liekot grozīt galvu uz visām pusēm, un pēc tam darbojas apbrīnojami labi. Tik labi, ka pirkstu nospiedumu lasītājs vairs nešķiet vajadzīgs. Pateicoties infrasarkanajiem stariem, Face ID atpazīst seju pat tumsā, ar ko, piemēram, Samsung šā gada modeļiem ir problēmas.

Ekrāns

Veidojot X, Apple pirmo reizi atteikusies no ierastā LCD Retina displeja, aizstājot to ar OLED. 5,8 collu ekrānam ir nestan- darta 1125x2436 pikseļu izšķirtspēja, kas veido 458 punktus uz collu.

Konkurentiem ekrāns parasti ir regulāras formas, bet Apple dizaineri tā augšdaļā izveidojuši ielaidumu kamerai un skaļrunim. Lai arī izskatās interesanti, šādam risinājumam ir trūkumi. Abos izcēlumos atvēlēta vieta tradicionālajiem datiem par tīklu un baterijas stāvokli. Taču telpas ir mazāk, tādēļ pie baterijas ikonas vairs nevar uzlikt atlikušās enerģijas rādījumu procentos. To var redzēt, vien novelkot no ekrāna augšas virtuālo aizkaru.

Krietnu vilšanos izraisa atklāsme, ka 19,5:9 nestandarta malu attiecību dēļ daudzas lietotnes nespēj izmantot visu ekrānu. Gan YouTube, gan vairums spēļu un citu lietotņu automātiski izvēlas 16:9 malu attiecību un izmanto vien nepilnas 5 collas no pieejamā ekrāna. Līdz ar to bilde ir mazāka nekā iPhone Plus un ap attēlu «rotājas» treknas melnas malas, liekot bezpalīdzīgi jautāt sev pašam – kur tad ir solītais bezmalu displejs? Jācer, ka lietotņu izstrādātāji ar laiku pielāgos savus produktus iPhone X ekrāna formai.

Fotokamera

Šajā jomā lielu izmaiņu nav. Tālrunī ir tāda pat dubultā 12 megapikseļu fotokamera, kādu iepazinām iPhone 7 Plus. Vienīgi telefoto objektīvam lēca izaugusi platumā līdz f/2.4. Otram, platleņķa objektīvam, tā palikusi nemainīga. Fotogrāfijas izdodas pat ļoti labas, un kameru droši var ierindot starp labākajām viedtelefonu segmentā. Joprojām pieejams arī dīvainais, daudz vietas atmiņā aizņemošais Live Photo, kas saglabā un iemūžina kustību pēdējā acumirklī pirms bildes uzņemšanas.

Par priekšējo 7 megapikseļu kameru pirmajās dienās sociālajos tīklos tika izplatītas smieklīgas «lietotāju sūdzības», ka tā esot tik laba, ka pamanot visas pumpas un grumbas. Tā nu gluži nav patiesība – iPhone X priekšējā kamera īpaši neatšķiras no konkurentu iespētā.

Akumulators

No enerģijas lietām visvairāk iepriecināja tas, ka Apple metis pie malas lepnumu un beidzot pieņēmis jau esošu bezvadu uzlādes standartu, nevis centies kārtējo reizi radīt savu «pavisam jaunu un revolucionāru» risinājumu. Jā, jā, iPhone X izmēģinājumu laikā viegli «paēda» no Samsung Qi standarta paliktņa. Tiesa, lēnāk nekā pašu korejiešu telefons.

Par pašu bateriju gan nav labs iespaids. Tās ietilpība ir tikai 2716 mAh, un pie lielākām slodzēm enerģiju tērēs ļoti ātri. Nevajadzētu sacerēties, ka izdosies izvairīties no ierīces lādēšanas katru vakaru.

Gala vērtējums

Ikreiz, laižot tirgū jaunu modeli, Apple apgalvo, ka tas ir labākais aifons, kāds jebkad bijis.

Par spīti sajūtai, ka X ir veidots steigā un visas nianses nav līdz galam noslīpētas, šoreiz šim apgalvojumam var piekrist. Tas ir kā svaiga gaisa malks pēc trīs gadu stagnēšanas, kuros iPhone mainījās minimāli. Vienīgi par šo inovāciju devu jāmaksā prāva cena.







Apple iPhone X

Plusi

+ Ekrāns klāj gandrīz visu korpusa virsmu

+ Lieliski darbojas Face ID

+ Bezvadu uzlādes iespēja

Mīnusi

- Liela daļa satura neizmanto visu ekrānu

- Stiklotais korpuss ir trausls

- Lēni uzlādējas

Cena modelim ar 64GB atmiņu ap 1170 eiro

Sadarbībā ar Lattelecom