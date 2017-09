Tehnoloģiju apskats: Kazene atdzimst vēsturiskajā izskatā

BlackBerry KEYOne piedāvā lietotājiem sen aizmirstu lietu – no reāli sataustāmām pogām veidotu pilnu qwerty klaviatūru

Pārcietis kritienu no viedtelefonu tirgus pašām virsotnēm, balansējis uz bankrota robežas, līdz beidzot nonācis Ķīnas kompānijas TCL īpašumā, BlackBerry zīmols apņēmīgi stutējas kājās. Patērētāju intereses atgūšanai sagatavotais KEYOne ļoti atgādina zīmola populārākos modeļus no desmitgades sākuma – pilna fizisku taustiņu qwerty klaviatūra zem ekrāna, ierastais aizmugurējā vāka dizains un tikai «kazenei» raksturīgās lietotnes un servisi. Vienīgi tagad atmesta pašu operētājsistēma, un ierīce darbojas ar Android.

Dizains



Lai arī BlackBerry ziedu laiks globālajā viedtelefonu tirgū nebija ilgs, savu nospiedumu tas noteikti atstāja. Izdzirdot šo nosaukumu, daudziem lietotājiem pirmās asociācijas ir ar sataustāmo klaviatūru. Lai arī šodien valda tendence izstiept ekrānu pa visu pieejamo virsmu un atbrīvoties no pogām, BlackBerry palikuši uzticīgi sev. KEYOne no jebkura cita telefona veikala plauktā var atšķirt pēc četrām pogu rindām zem ekrāna. Tās aizņem aptuveni piekto daļu no pieejamā laukuma. Un, lai arī tālrunis nav mazs, virs pogām vietas pietiek tikai 4,5 collu ekrānam.

Arī aizmugurē nav šodien ierastā stikla vai spīdīgā metāla, bet gan pacieta, plastmasīga apdare ar reljefu un logo.

9,4 milimetrus biezais un 180 gramus smagais tālrunis plaukstā jūtas labi, vienīgi jāpierod pie tā, ka ieslēgšanas poga atrodas kreisajā pusē. Ja ir izkoptas iemaņas rakstīt ar īkšķi, tad pat garāka teksta uzrakstīšana ar vienu roku grūtības nesagādās. Spraugas starp taustiņiem gan ir sīkas, un tādēļ šad tad sanāk uzspiest arī uz kaimiņpogas.

Tālrunis ir prasmīgi izsvērts un neveļas pāri plaukstai. Jāpiebilst, ka klaviatūra darbojas arī kā skārienpaliktnis, tādēļ ar to var ritināt interneta vietnes un arī atrast mums tik nepieciešamās garumzīmes, pieturot vajadzīgo burtu ilgāk un tad pavelkot pirkstu pār klaviatūru līdz vajadzīgajai zīmei. Labi darbojas automātiskā vārdnīca, kas visnotaļ precīzi piedāvā latviešu vārdus pareizos locījumos.

Garais atstarpes taustiņš amatu apvienošanas kārtībā ir arī diezgan precīzs pirkstu nospiedumu lasītājs. Pie labajām lietām jāpieskaita arī iespēja taustiņiem piešķirt īsceļu funkcijas uz lietotnēm, funkcijām vai kontaktpersonām.

Veiktspēja

Veikstpējas ziņā KEYOne ir diezgan apdalīts. Ražotājs tajā ielicis pavecu Qualcom Snapdragon 625 astoņu kodolu procesoru un 3GB operatīvo atmiņu, kas kaut kā īsti pārliecinoši nefunkcionē. Pat sīkas ikdienišķas komandas tiek paveiktas ar acīmredzamu aizturi. Piemēram, atverot kādu brīdi nelietotu īsziņu vai zvanu sarakstu, vairāk nekā sekundi jāveras baltā, tukšā ekrānā. Apjomīgākas programmas un spēles prasa tik daudz laika, ka prātā iešaujas doma gaidīšanu apvienot ar kaut ko lietderīgāku.

Lēnīgumu apstiprina arī veiktspējas testi. Tie rāda, ka KEYOne būtu vieta starp divus gadus seniem flagmaņiem.

Informācijas glabāšanai paredzēta 32GB iebūvētā atmiņa, ko var papildināt ar 128GB micro SD karti.

Ekrāns



4,5 collu LCD IPS tehnoloģijas displejs piesaista uzmanību ar neierasto formu. Tam ir 3:2 malu attiecība, no kā izriet arī nestandarta izšķirtspēja 1080x1620. Proti, vienā virzienā rindu skaits atbilst Full HD standartam, bet otrā līdz tam neaizsniedzas. Nelielā izmēra dēļ pikseļu blīvums ir tīri pieklājīgs – 433 uz vienu collu, un arī ikdienas lietošanā ekrāns atstāj patīkamu iespaidu. Tas ir spilgts, ar dabīgu krāsu attēlojumu un pietiekami detalizēts. Vienīgā nelaime, ka liela daļa YouTube un citos resursos pieejamā satura veidota atbilstoši 16:9 malu attiecībai, kā rezultātā KEYOne jau tā nelielajā ekrānā ap video veidojas biezas melnas malas un attēlam paliek gaužām maz vietas. No filmu vai TV pārraižu skatīšanās šajā ierīcē attur arī vārgā skaņa, kas nāk no vienīgā skaļruņa. Dīvaini, ka tik lielā korpusā neatradās vieta vēl vienam pīkstulim.

Fotokamera



Ražotāji acīmredzot ir augstās domās par sava tālruņa aizmugurējo kameru, tādēļ padarījuši to patiesi uzkrītošu. Aizsargstikls ir viena centa monētas izmērā un izvirzīts uz āru aptuveni monētas biezumā, tādēļ aizķeras aiz kabatas malas un sev ap malām uzkrāj netīrumus.

Taču pati 12 megapikseļu kamera ar Sony attēla sensoru darbojas ļoti labi. Ainavu fotogrāfijas un portreti padodas diezgan labi. Tie ir detalizēti, ar asām līnijām un labās krāsās. Nelīdzenas kontūras neredz pat vairākkārtīgā pietuvinājumā. Vājā vieta ir foto un video kustībā, kā arī tumšākā vidē. Kameras autofokuss īsti nespēj izsekot kustībām, pat ja kadrā ir tikai viens cilvēks, un kāda detaļa vienmēr būs izplūdusi. Zibspuldze ir diezgan tumša, un ar tās palīdzību uzņemtajās bildēs nekļūdīgi var pateikt, ka tās tapušas vēlās stundās. Vairāki konkurenti ar izgaismošanu tiek galā veiksmīgāk.

Patika vienkāršā uzstādījumu mainīšanas iespēja turpat fotografēšanas logā un lielais filtru klāsts. Savukārt mulsināja, ka tālrunī «aizmirsts» ielikt fotogalerijas lietotni.

Akumulators



Android operētājsistēmas telefoni ir bēdīgi slaveni ar neveselīgu apetīti naktī. KEYOne, par laimi, šāds ēdelīgums nepiemīt, un nelietošanas laikā tas tikpat kā enerģiju netērē. Kopumā tālrunis ir iepriecinoši taupīgs. Ar 3505 miliampērstundu akumulatoru tas iztiek gandrīz divas pilnas diennaktis.

Arī uzlāde ir strauja. Pievienojot kabeli caur USB Type-C pieslēgvietu, tālrunis piedāvā aktivizēt Boost Mode jeb ātrās uzlādes režīmu, kura laikā tiek samazināta tālruņa veiktspēja. To vēlams izmantot vien tad, ja lādēšanas laikā neplānojat ar tālruni neko pasākt. Guļot bezdarbībā, KEYOne būs pilnībā paēdis nepilnu divu stundu laikā.

Gala vērtējums

BlackBerry atdzimšanas modelis KEYOne neapšaubāmi ir interesants, jo mūsdienu vienveidīgajā viedtelefonu klāstā piedāvā atšķirīgu iezīmi – fizisku qwerty klaviatūru. Tā gan ir vienīgā unikālā iezīme, jo pēc Android pieņemšanas BlackBerry ir zaudējis kādreizējo ekskluzivitāti.

Savulaik daudzi lietotāji bija neapmierināti, ka bija jāšķiras no pogām. Jādomā, ka KEYOne pārdošanas dati sagādās atbildi, vai šai sabiedrības daļai pogas joprojām patiešām ir nepieciešamas.







VĒRTĒJUMS:



BlackBerry KEYOne

Plusi

+Pilna qwerty klaviatūra

+Atzīstama fotokameras darbība

+Izturīgs akumulators

Mīnusi

-Dīvainā ekrāna formāta dēļ rāda mazus video

-Vāja zibspuldze

-Diezgan lēns procesors

Cena ap 650 eiro







Sadarbībā ar Lattelecom