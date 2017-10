Tehnoloģiju apskats: Samsung Galaxy Note 8

S-Pen irbuļa plašās iespējas padara Samsung Galaxy Note 8 par vienu no iekārojamākajiem un arī dārgākajiem viedtelefoniem

Lai cik ļoti kādam tas nepatiktu, stāstā par šoruden dienasgaismu ieraudzījušo Galaxy Note 8 nav iespējams izvairīties no tā tiešā priekšgājēja drūmā likteņa piesaukšanas. Nedienas ar dažiem Note 7 uzliesmojušajiem akumulatoriem noveda pie nāves sprieduma visam pērnā gada digitālo piezīmjgrāmatiņu metienam, un, loģiski, šogad viena no centrālajām intrigām – vai korejiešiem būs izdevies novērst nesenos trūkumus.

Pēc pirmajām nedēļām tirgū izskatās, ka ar drošību Note 8 viss ir kārtībā. Par visu pārējo pēc kārtas.

Dizains

Vecāko paaudžu Note tālruņu īpašniekus, kuriem neizdevās dzīvē ieraudzīt Note 7, šā gada modelis iepriecinās ar slaidumu. Tas ir garāks un šaurāks par Note 4, taču ar krietni lielāku ekrānu. Izmantojot pašu intensīvi popularizēto bezmalu ekrāna koncepciju, Samsung inženieri 6,3 collu Infinity displeju ievietojuši tikai 16,25 centimetrus garā, 7,48 platā un 8,6 milimetrus biezā korpusā. Šī nudien vairs nav tāda «lāpsta» kā priekšgājēji, lai arī Note 8 kļuvusi smagāka. Tā ir tikai mata tiesu lielāka par šā gada Galaxy S8+, un papildu vieta galvenokārt izlietota, lai atrastu paslēptuvi S-Pen irbulim. Vizuāli piezīmjgrāmatiņa ir ārkārtīgi līdzīga pavasarī tirdzniecībā laistajiem radiniekiem – spīdīga, stingra metāla līste visapkārt, spoguļveidīgs aizmugures vāks un pogas, arī specializētā Bixby asistenta aktivizācijai identiskās vietās. Viena no retajām atšķirības zīmēm ir šā brīža modes kliedziens – divu lēcu fotokamera.

Pat pirkstu nospiedumu lasītājs atrodas tajā pašā neveiksmīgajā vietā blakus zibspuldzei, veicinot lēcu nejaušu nošmulēšanu. Vienīgais loģiskais izskaidrojums šādam lēmumam varētu būt apņēmība atradināt lietotājus no pirkstu nospiedumiem un pieradināt pie sejas vai varavīksnenes atpazīšanas risinājumiem.

Vizuālā līdzība rosina filozofiski apcerēt, vai 195 gramus smagais Note 8, kas jau nodēvēts par šā brīža iespējām bagātāko Android viedtālruni, nelaupīs S8+ eksistences jēgu? Cenas atšķirība ir iespaidīga, bet vai tas ir pietiekams arguments atteikties no Note iespējām?

Veiktspēja

Note 8 kārtējo reizi apliecina to, kas tapa pamanāms pirms pāris gadiem, – ražotāji veiktspējas attīstīšanā ir noņēmuši kāju no gāzes pedāļa un pievērsušies perspektīvākām lietām. Pārmest tiem īsti nav ko. Faktiski visi flagmaņi jau sen bija tikuši pie tādas jaudas, ar kādu uzdevumu veikšanai pietiks tik ilgi, kamēr neradīsies radikāli lielākus resursus prasošs saturs.

Samsung aprīkojis Note 8 ar pašu izgatavoto 64 bitu tehnoloģijas Exynos 8895 astoņkodolu procesoru, kurā ir četri 2,3GHz un četri 1,7GHz kodoli. Tas ir tieši tāds pats dzinējs, kāds darbina S8+ tālruni, un tam piepalīdz identiska 6GB operatīvā atmiņa. Attiecīgi arī veiktspējas testos tas atrodas blakus S8+ pašā piramīdas virsotnē. Lieki piebilst, ka tas nozīmē nevainojamu darbību.

Ekrāns un skaņa

Infinity displeja īpatnība ir neparastā malu attiecība, jo ekrāns ir garš un šaurs. Note 8 gadījumā tā ir 18,5:9, toties ekrāns aizņem 83,2% no virsmas laukuma. Tātad lietderīgi izmantotas vairāk nekā četras piektdaļas pieejamās vietas. Un pat tad korpusā vietas pieticis labiem skaļruņiem, USB Type-C un austiņu pieslēgvietai un, protams, arī irbulim.

SuperAmoled tehnoloģijas displeja maksimālā izšķirtspēja ir 1440x2960, kas veido 521 pikseli uz collu, taču enerģijas taupīšanas nolūkos visi pikseļi reti tiek likti lietā. Patiesībā tie ar pilnu jaudu pieslēdzas tikai Performance režīmā. Kā jau labākajiem «samsungiem» pieklājas, arī šim ir Always-on funkcija, kas rāda pulksteni un ziņojumus uz neatbloķēta ekrāna.

Veroties Note 8 ekrānā, ir grūti apvaldīt sajūsmu par tā izteiksmīgajām krāsām un gaišumu. Šķiet, ka no tā izstaro dzīvesprieks, kas izdaiļo pat pelēcīgu dienu. Papildus bonus ir HDR atbalsts video materiāliem labākai krāsu precizitātei un kontrastam. Ekrāna pielietojumu ievērojami bagātīgāku dara S-Pen irbulis. Ar to var pierakstīt līdz pat 100 lapām, pat neatbloķējot ekrānu, izdzēst kļūdainos vārdus, veikt piezīmes uz jebkura attēla, izgriezt fragmentus no mājaslapām un darīt desmitiem citu lietu. Pievilcīga šķiet jaunā Live Message funkcija, kas ļauj veidot un nosūtīt kustīgus zīmējumus. Cilvēki, kuriem viedtelefons ir reāls darba instruments, noteikti novērtēs šo iespēju plejādi.

Fotokamera

Līdz ar otrās lēcas ieviešanu Samsung kamera padarīta piemērotāka portretu uzņemšanai. To pavada jauns režīms Live Focus, kas ļauj izpludināt fonu arī pēc fotogrāfijas uzņemšanas. Tiesa, lai izmantotu šo portretu režīmu, jāievēro vairāki nosacījumi, piemēram, jāatrodas vismaz 1,2 metru attālumā no fotografējamā, par ko kamera pati atgādinās.

12 megapikseļu kameras uzņemtās bildes atstāj patīkamu iespaidu. Tās ir krāšņas, detalizētas, ar labi saskatāmām gaismēnu pārejām un toņu niansēm. Arī krāsu attēlojums ir dabisks un viendabīgs. Labi izskatās pat naksnīgas pilsētas panorāmas.

Akumulators

3300 miliampērstundu baterija tik jaudīgai ierīcei nav diez ko laba izvēle. Intensīvā ikdienas lietošanā tā iztur labi ja vienu diennakti, tādēļ glābiņš jāmeklē enerģijas taupīšanas režīmos un ātrajā uzlādē. Tā piepilda bateriju aptuveni divās stundās.

Gala vērtējums

Samsung Galaxy Note 8 ir izcils telefons, viens no labākajiem un iespējām bagātākajiem, kāds vien šodien ir nopērkams. S-Pen irbulis tam konkurences cīņā piešķir ieroci, kam konkurentiem īsti nav ko likt pretī. Domājot par Note 8 iegādi, dilemmai faktiski vajadzētu būt tikai par cenu – vai esat gatavs investēt tūkstoš eiro viedtelefonā?







