Tehnoloģiju apskats: Samsung planšete Galaxy Tab S3

Glītajā, spīdīgajā Samsung planšetē Galaxy Tab S3 var vērties savā atspulgā gluži kā spogulī, turklāt uz tās ekrāna var rakstīt ar digitālo irbuli

Bēdīgi slaveno atgadījumu ar uzliesmojošiem Samsung lielizmēra viedtelefonu Note 7 akumulatoriem dēļ digitālo pierakstu blociņu cienītāji pērnajā rudenī palika ar garu degunu. Daudzās valstīs Note tika izņemti no tirdzniecības, vēl pat nepagūstot nonākt veikalos. Tagad lielākais mobilo tālruņu ražotājs cenšas kompensēt šo iztrūkumu, Pasaules mobilajā kongresā Barselonā februāra nogalē prezentējot Samsung «augšējā gala» sērijas Tab S 3. paaudzes planšetdatoru, kas saprotas ar S Pen digitālo irbuli.

Dizains

Gaumīgu lietu cienītāji noteikti nebūs vīlušies. Lai arī galvenajās dizaina līnijās Tab S3 no sava priekšteča Tab S2 būtiski neatšķiras, dažas nianses tam liek izskatīties elitārāk. Tab S3 no abām pusēm klāj tik spīdīgs stikls, ka tajā tīri labi var spoguļoties. Savukārt abas plāksnes savieno matēta, glīti noslīpēta metāla līste, veidojot stingru viengabala korpusu. Planšetes ārieni var diezgan viegli iztēloties, iedomājoties krietni piepūstu Galaxy S7 viedtelefonu ar visām tā labajām un sliktajām pusēm. Pie pēdējām jāpieskaita ļoti labi redzamie pirkstu nospiedumi uz spīdīgās virsmas. Tomēr jaunāko viedtelefonu var noskalot ūdenī, bet «plāksni» no šķidrumiem jātur pa gabalu un jāizlīdzas ar lupatiņu.

Salīdzinājumā ar Tab S2 jaunais modelis kļuvis mazliet biezāks un smagāks – attiecīgi 6 milimetri un 434 grami modelim ar 4G mobilā interneta atbalstu. Tomēr pēc sajūtām tas joprojām šķiet patīkami plāns un viegls, pat ja tiek ievietots magnētiskajos vāciņos.

Veiktspēja

Atšķirībā no jaunākajiem viedtelefoniem savai labākajai planšetei Samsung nav atvēlējis pašu ražoto procesoru, bet gan ievietojis četru kodolu Qualcomm Snapdragon. Veiktspējas testos tas gluži neticamā kārtā uzrāda līdzīgu rezultātu kā S7, taču lietošanas līmenī nav pārliecības par tik iespaidīgu jaudu. Niekojoties ar stratēģiskām spēlēm, ierīce ar ievērojamām pauzēm ielādē vidēji apdzīvotas vietas plānu, un arī bieži pēc savas iniciatīvas aizver lietotni, ja fonā darbojas 5–10 programmas. Jādomā, ka tā ir testa modeļa programmatūras nepilnība, jo citus vājuma simptomus ierīce neuzrādīja. Procesors ar diviem 2,15 GHz un diviem 1,6 GHz nesakarsa pat ilgstošas video atskaņošanas laikā.

Ekrāns

9,7 collu Super AMOLED ekrāns pusotra gada laikā būtiskas izmaiņas nav piedzīvojis. Tam joprojām ir iespaidīga, bet šodien vairs ne elpu aizraujoša 1536x2048 pikseļu izšķirtspēja, kas nozīmē, ka katrā collā mājo pa 264 attēlu veidojošajiem punktiem. Ar to pilnīgi pietiek, lai attēls būtu ass, niansēts, neizplūstu vairākkārtīgā pietuvinājumā. Jaunums ir iespēja planšetē atskaņot augsta dinamiskā diapazona jeb HDR video saturu, atspoguļojot to maksimāli reālistiskās krāsās. Attiecībā uz ekrānu vienīgā nepatīkamā pieredze bija automātiskais spilgtuma regulētājs, kas nereti nemainīgā telpas apgaismojumā izdomāja aptumšot displeju, lai jau pēc dažām sekundēm atgrieztu spilgtumu sākotnējā līmenī, un ne jau dīkstāves, bet aktīvas darbošanās laikā.

Akumulators

Pierasts, ka augstas izšķirtspējas displejs noēd daudz enerģijas. Taču šajā ziņā Tab S3 patīkami pārsteidza. 6000 miliampērstundu akumulators ar vienu uzlādi veiksmīgi iztur samērā intensīvu darbošanos visas dienas garumā. Ierīces apkopotā statistika par baterijas izlietojumu rādīja, ka izmēģinājumu laikā faktiski vienmēr enerģijas pietika 24 stundām, ne reizi neizmantojot taupīšanas režīmus. Turklāt Tab S3 ir ātrās uzlādes USB Type-C pieslēgvieta, tādēļ varenais akumulators piepildās relatīvi žigli.

Īpašās iezīmes

Kā ievērības cienīgu jaunumu Samsung piesaka Harman AKG skaņas sistēmu ar četriem skaļruņiem. Var jau saprast dizainerus, kuri negribēja glītajā stiklā urbt caurumus. Tomēr lēmums izcaurumot metāla apmali pie visiem četriem stūriem un pavērst skaļruņus nevis lietotāja virzienā, bet uz sāniem, nav diez ko veiksmīgs. Pirmkārt, skaņa plūst prom un nerada ieskaujošu ilūziju. Otrkārt, turot planšeti horizontāli, plaukstas aizsedz apakšējos skaļruņus vismaz vienā, ja ne abās pusēs. Tā rezultātā no ierīces izlaužas ne pārāk pievilcīgs skanējums, kas turklāt vēl ir pieklusināts. Tātad filmu skatīšanās laikā ierīci nedrīkst turēt rokās. Risinājums ir magnētiskā statīva izmantošana vai planšetes iestādīšana klaviatūrā. Šim nolūkam noder korpusa kreisajā apmalē iestrādātais magnēts un pieslēgvieta.

Iespējams, zīmīgākā šīs planšetes atšķirības zīme ir iespēja to lietot ar S-Pen irbuli. Tas ir kļuvis līdzīgāks ierastajai lodīšu pildspalvai gan izmēra, gan smailā uzgalīša dēļ. Tas ir tikai 0,7 milimetrus diametrā liels un atpazīst spiediena stiprumu, tādēļ precīzi ekrānā attēlo to, ko lietotājs vēlas tur redzēt. Proti, piespiežot rakstāmo stiprāk, līnijas kļūst treknākas. Lieliska ir arī Screen Off Memo funkcija, kas ļauj pierakstīt uz neatbloķēta, melna ekrāna, un nekavējoties saglabāt dokumentu. Īpaši noderīga, lai neļautu izkūpēt pēkšņām idejām. Vienīgais trūkums, ka irbulim nav paredzēta vieta ierīces korpusā vai vāciņos, tādēļ ne vienmēr rakstāmais vajadzīgā brīdī ir pa rokai.

Gala vērtējums

Samsung Galaxy Tab S3 ir moderna, glīta un funkcijām bagāta planšete ar pievienoto vērtību – S Pen irbuli. Nav pārspīlēts ar pārākās pakāpes inovācijām, ir padomāts par lietotājam nepieciešamajām lietām, piemēram, ietilpīgu akumulatoru, 13 megapikseļu aizmugurējo un 5 megapikseļu priekšējo fotokameru, 32GB iebūvētu, papildināmu atmiņu. Tomēr maz ticams, ka planšete tuvākajā gadā kļūs par plaša patēriņa preci, jo tās cena ir visnotaļ augsta.

VĒRTĒJUMS



Samsung Galaxy

Tab S3

Plusi

+ Pievilcīgs, no abām pusēm ar stiklu klāts korpuss

+ Ietilpīga baterija

+ S Pen irbuļa atbalsts

Mīnusi

– Dīvaina ekrāna spilgtuma regulētāja darbība

– Neveiksmīgi izvietoti skaļruņi

– Nav paredzēta vieta irbulim

Cena LTE versijai 779 eiro

No 7.aprīļa meklē Lattelecom veikalos un www.lattelecomveikals.lv

Sadarbībā ar Lattelecom