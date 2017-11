Tehnoloģiju apskats: Sony Xperia XZ1

Japāņu sabiedrībā dziļi iesakņojusies tradīciju cienīšana un zināšanu nodošana no paaudzes paaudzē. Ne velti pieci pasaulē senākie joprojām eksistējošie uzņēmumi radušies tieši Japānā un no piecarpus tūkstošiem par 200 gadiem vecāko pasaules kompāniju vairāk nekā trīs tūkstoši dibināti uzlecošās saules zemē. Paļaušanās uz pārbaudītām vērtībām lielā mērā izskaidro, kādēļ Sony viedtelefoni gadu gaitā mainās pavisam minimāli.

Desmitgades pirmajā pusē Sony labākā sērija Xperia Z jau saņēma kritikas devu no tehnoloģiju apskatniekiem par faktiski nemainīgo dizainu. Šoruden prezentētais Xperia XZ 1 modina aizdomas, ka japāņi nolēmuši pa līdzīgu tradīciju godāšanas taku staigāt arī tagad, jo jaunais modelis faktiski ir pērnā gada XZ kopija ar dažiem tehniskiem uzlabojumiem.

Dizains

Sony inženieri savu flagmani gadu gaitā pilnveido, gluži kā ūdens, kas, ilgstoši apskalojot akmeni, noslīpē to ideāli gludu. XZ1 korpuss ir stingrs un patīkams saskarē ar ādu. Neskaitot sānu pogas, vienīgais izvirzījums uz āru ir metāla aplis ap aizmugurējās kameras aci. Joprojām pieejams Sony telefoniem raksturīgais fiziskais taustiņš fotografēšanai, bet SIM un microSD kartes vāciņu var atdarīt ar nagu, bez papildu instrumentiem kā vairākiem sāncenšiem. Tiesa, dīvaini, ka microSD kartes atvilktne ir piestiprināta vāciņam un viegli izslīd no savas vietas, bet SIM kartes plastmasas «gulta» jāķeksē ārā atsevišķi, kas lielāku pirkstu īpašniekiem nenāksies viegli.

Xperia XZ1 sver 155 gramus, kas nav daudz, ņemot vērā paprāvo izmēru. Tas ir 14,8 cm garš, 7,3 cm plats un tikai 7,4 mm biezs, tātad izmērā ļoti līdzīgs vairumam tiešo konkurentu. Vienīgā atšķirība, ka tie pamanījušies šādos gabarītos iedabūt lielāku ekrānu. Sony joprojām izmanto IPS LCD tehnoloģiju, kam nepieciešamo gaismas avotu novieto pa perimetru. Šī iemesla dēļ Xperia XZ1 ir 5,2 collu ekrāns ar prāvām apmalēm, kas aizpilda vien 68,6% no pieejamā laukuma.

Kā ierasts, Xperia XZ1 ir ūdens un putekļu drošs. Pirkstu nospiedumu lasītājs atrodas turpat, kur pērn. Tas ir iestrādāts ieslēgšanas pogā labajā malā un diemžēl joprojām cīnās ar veco kaiti – pārāk mazā laukuma dēļ lietotāja atpazīšana ne vienmēr notiek ar pirmo piegājienu.

Veiktspēja

Pērnā gada sākumā pieliekot punktu Z sērijai un piesakot X sēriju, Sony pavisam atklāti pateica, ka izstājas no «lielāks, ātrāks un tā tālāk» sacensības, lai vairāk domātu par lietošanu atvieglojošiem risinājumiem. Pagaidām japāņi turas pie solījuma un procesora izvēlē ir absolūti pragmatiski. Qualcomm Snapdragon 835 ar četriem 2,45 GHz un četriem 1,9 GHz kodoliem nesola galvu reibinošu jaudu. Arī 4GB operatīvā atmiņa šodien ir askētiska izvēle. Veiktspējas testos Sony uzrāda tikai nedaudz labāku darba sparu nekā divus gadus vecais Samsung Galaxy S6, taču ar to pilnībā pietiek, lai telefons paveiktu visu, ko tam liek darīt.

Xperia XZ1 dāvā pagaidām vēl retu iespēju iepazīt jaunāko Android operētājsistēmas versiju 8.0 Oreo. Tiesa, būtiskas vizuālas izmaiņas tā nav nesusi, un galvenie uzlabojumi saistās ar lietotņu darbības optimizāciju. Redzamākais jaunums, šķiet, ir iespēja ekrāna stūrī novietot video logu un turpināt skatīties, pārējā ekrānā darot kaut ko citu.

Ekrāns un skaņa

Sony pašu izgatavotais LCD displejs ir žanra klasika. Gaišs, ar dabisku krāsu atainojumu un ar HDR atbalstu. Vienīgi arī ekrāna izvēlē pragmatisms ņēmis virsroku, un Sony izvēle kritusi uz flagmaņu klasei pieticīgo Full HD izšķirtspēju. Tā kā pikseļu blīvums ir samērā augsts – 424 uz collu, vidusmēra lietotājam ar to varētu pietikt. Lielākā sāpe ir par to, ka Full HD neatbilst klases standartam un arī pašu Sony uzceltajai latiņai. Tieši viņi bija vieni no pirmajiem, kas laida tautās viedtelefonu ar 4K izšķirtspējas ekrānu. Ja ražotājs šādi vēlējās samazināt izdevumus un slogu akumulatoram, tad kādēļ ietaupījuma rezultāts neatspoguļojas gala cenā?

Skaņa gan priecē, jo Sony turpina tālruņus aprīkot ar diviem uz priekšu vērstiem skaļruņiem. Šoreiz tos bagātina ieskaujošas skaņas tehnoloģija ar skanīgu mārketinga nosaukumu S-Force. Protams, nevajadzētu gaidīt kinozāles cienīgu visaptverošu skaņu, taču ir patīkami, ka, skatoties filmu, skaņa vienmērīgi izplūst no divām pusēm.

Fotokamera

Tehnoloģiski fotokamera gada laikā nav mainījusies, taču ieguvusi vairākus diezgan interesantus rīkus. Ar aizmugurējo Exmor RS 19 megapikseļu kameru var filmēt 4K video un arī superlēnā režīmā, kas uzņem 960 kadrus sekundē. Ja izdodas noķert kadrā kādu interesantu dabas parādību, piemēram, zibens spērienu, lietus lāses izšķīšanu vai mušas lidojumu, tad patiešām var izpētīt to, ko acs nekad nespēs saskatīt. Lēnajā režīmā acumirkli garš ieraksts izstiepjas piecu sekunžu fragmentā. Vienīgi žēl, ka tā var filmēt pavisam īsu brīdi un ieraksts iespējams tikai HD kvalitātē.

Vēl viena interesanta lieta ir 3D objektu veidošana. Pavēršot kameru pret priekšmetu vai dzīvu būtni un lēnām to apstaigājot, ar 3D Creator var izveidot telpisku attēlu. Te gan krietni «jāpiešaujas», lai neļautu tālrunim šūpoties par daudz un ieturētu vajadzīgo tempu, citādi 3D objekti sanāks diezgan izkropļoti.

Akumulators

Grūti iedomāties, kādi bija Sony apsvērumi, lemjot samazināt akumulatora ietilpību līdz 2700 miliampērstundām. Acīmredzot inženieri bija ļoti pārliecināti, ka viņiem izdosies «uzsēdināt» visas sastāvdaļas uz stingras diētas un neļaut tām paņemt vairāk enerģijas, kā tām pienākas. Taču šodienas procesoru un ekrānu apetīte ir nepiesātināma, un diemžēl realitātē Sony eksperiments jāatzīst par neizdevušos. Izmēģinājuma nedēļās akumulators lielākoties iztukšojās jau līdz vakaram. Nepārtraukti atskaņojot video vai izmantojot tālruni kā navigācijas sistēmu, tas bija tukšs jau sešās stundās. Tādēļ, ja paredzēta garāka darba diena vai izklaides programma, labāk laikus ieslēgt enerģijas taupīšanas režīmu.

Gala vērtējums

Sony Xperia XZ1 raisa divējādas izjūtas. No vienas puses, tam ir patīkams, līdz niansēm nostrādāts korpuss, lieliskas fotokameras un dažas jaunas, intriģējošas iespējas, kā superlēnais video režīms. Svaru kausu otrajā pusē ir gadiem tikpat kā nemainītais, morāli novecojušais dizains, «ekonomiskās klases» ekrāns un akumulators ar nepamatoti samazinātu ietilpību. Taču par vienu lietu gan Sony pircējs var būt drošs – viņš par savu naudu saņems tādu kvalitāti, kādu pieradis sagaidīt no japāņiem.





