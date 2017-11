Tehnoloģiju apskats: Telefons mirdz kā Ziemassvētku eglīte

Ar ko tik ražotāji nav gatavi eksperimentēt, lai padarītu savus produktus pamanāmākus garlaicīgi līdzīgo viedtelefonu masā. Individualitātes meklējumi attiecas kā uz dārgajiem flagmaņiem, tā uz pavisam lētiem, vienkāršiem budžeta tālruņiem. Mūsu pusē ne pārāk populārais Alcatel patērētāju uzmanību savam modelim A5 cenšas pievērst ar spožām gaismām. Burtiskā nozīmē, jo tālruņa aizmugurējais vāciņš ir piepildīts ar krāsainām LED diodēm.



Dizains



Nebūs pārspīlēti apgalvot, ka Alcatel A5 gadījumā uzmanības vērta ir tikai un vienīgi āriene. Precīzāk – tikai aizmugurējais vāciņš un ar to saistītās iespējas. Pats telefons nav diez ko pievilcīgs. Tas ir diezgan vienkāršs, paliels plastmasas ķieģelītis, ko bez jau pieminētā vāciņa veikalos daudzi pat nepamanītu. Standarta variantā 14,6 cm garš, 7,2 cm plats un 7,7 mm biezs. Uzliekot krāšņāko vāciņu ar iestrādātām 36 LED diodēm, tālrunis «uzbriest» līdz 10,2 mm biezumam un 167 gramiem. Tā diemžēl ir cena, kas jāmaksā par vēlmi turēt pie auss ierīci, kas mirguļo kā Ziemassvētku eglīte. Atšķirībā no vairuma konkurentu Alcatel joprojām pieturas pie prakses iestrādāt SIM kartes pieslēgvietu kaut kur korpusa vidū. Lai tai piekļūtu, jānoņem izdaudzinātais aizmugures vāciņš. Šis nudien izrādījās pamatīgs izaicinājums, kura pārvarēšanu otrreiz negribētos izdzīvot. Vāks ir «ieķīlēts» tik stipri, ka no nagu nolaušanas var paglābt tikai kāda cietāka instrumenta ņemšana talkā. Taču arī tad ir jāuzmanās, lai nenoberztu plastmasas malas šaurajā atvēršanas gropē. Īpaša Light Show lietotne ļauj dot komandas LED diodēm – ar kādas formas un krāsas rotaļām informēt par ienākošajiem zvaniem un ziņojumiem, kā lēkāt līdzi mūzikai un tamlīdzīgi. Izvēle nav pārāk plaša. Var izvēlēties meteorītus, lietu, uguņošanu un tamlīdzīgu parādību atgādinošu gaismiņu skraidīšanu. Mūzikas atskaņošanas laikā tālruni var pakratīt, lai mainītu gaismas efektus. Cita funkcija Color Catcher dod iespēju kaut ko nofotografēt un pašam uzbūvēt uz attēlā redzamajām krāsām balstītu ekrāna motīvu. Abas šīs funkcijas ir interesanti papētīt, taču pēc dažām dienām interese par tām noplok. Gaismiņu šaudīšanās, protams, piesaista apkārtējo uzmanību, taču tas ne vienmēr ir labi. Konservatīvākās publiskās pulcēšanās vietās uzkrītošā gaismu izrāde drīzāk traucē un teātra izrādēs to labāk vispār atslēgt.

Veiktspēja

Zem izteiksmīgā vāciņa slēpjas tipisks budžeta tālrunis. Tas komplektēts no lētām, morāli novecojušām sastāvdaļām un piedāvā atbilstošu rezultātu. Mediatek MT6753 astoņu kodolu 1,3GHz procesors šajā kompānijā izskatās vissolīdāk. Tas ir mazliet naskāks nekā pāris gadus vecie šīs klases tālruņi ar četru kodolu procesoru, taču noteikti nav labākā izvēle spēlīšu cienītājiem. Programmu atvēršana tam prasa diezgan daudz laika, bet pēc tam gan tās darbojas gana labi. Daļēji pie vainas ir arī pieticīgā 2GB operatīvā atmiņa. Katrā ziņā jāapbruņojas ar pacietību, jāpierod gaidīt ilgāk nekā gribētos un jābūt gatavam, ka dažas programmas var vienkārši aizvērties bez redzama iemesla. Neiepriecina arī 16GB iebūvētā atmiņa, no kuras vairāk nekā puse jau ir aizņemta ar operētājsistēmu un rūpnīcas programmām. Atlikušās aizpildīšana mūsdienās ir dažu mēnešu jautājums. MicroSD nav glābēja, jo tālrunis atbalsta karti ar ietilpību līdz 32GB.

Ekrāns

Sekojot budžeta telefonu «augšanas» tendencēm, arī Alcatel izvēlējies A5 ievietot prāvu ekrānu – 5,2 collas. Attēlu veidojošo pikseļu skaits gan netur līdzi izmēram. To ir tikai tik daudz, lai atbilstu HD standartam jeb 282 uz collu. Tas ir zem 300 pikseļu atzīmes, kas savulaik tika propagandēta kā robežšķirtne, virs kuras cilvēka acs atsevišķus punktiņus vairs nespēj saskatīt. Teorijai var ticēt vai neticēt, bet Alcatel A5 gadījumā IPS LCD ekrānā patiešām pikseļi ir tik lieli, ka tos bez piepūles var saskatīt ar neapbruņotu aci. No tā izriet, ka šis ekrāns nebūs piemērots vizuāla baudījuma kalngalu sasniegšanai.

Fotokamera

8 megapikseļi un divkrāsu zibspuldze aizmugurē, 5 megapikseļi priekšā. Tas ir zem attiecīgās cenu kategorijas tālruņu standarta, un arī bildes diemžēl neiepriecina. Saulainu dienu ainavas vēl padodas puslīdz ciešamas, bet rudenīgi lietaini kadri izskatās vēl bēdīgāk pelēcīgi nekā dzīvē. Tumsā ar šo fotoaparātu vispār nav vērts fotografēt – ne nakts režīmā, ne ar zibspuldzi. Iznākums būs nebaudāms dažādas krāsas plankumu kopums. Pie tam kamera diezgan lēni apstrādā komandas un par mirkļa ķeršanu nav pat ko sapņot.

Akumulators

Akumulatora darbību var raksturot četros vārdos – ātri tērējas, lēni lādējas. Lai arī LED diodes ir taupīgas, acīmredzot gaismu rotaļas atņem 2800 miliampērstundu akumulatoram par daudz spēka. Ikdienas lietošanā baterija iztērējās dienas laikā pat bez īpašas mocīšanas, bet nepārtrauktai video atskaņošanai enerģijas pietika vien 6-7 stundām. Savukārt akumulatora pilnīgā uzlādēšanā jārēķinās ar trīs stundām.

Gala vērtējums

Alcatel A5 ir tālrunis ar interesantu ideju, un arī 4x9 LED gaismiņu izpildījums ir visnotaļ izdevies. Vienīgi žēl, ka ražotājs daudzas citas svarīgas lietas kā ekrāns, fotokamera un stabila programmu darbība atstājis novārtā. Nav pat pieejama lietotāja saskarne latviešu valodā, kas citos Android operētājsistēmas tālruņos ir pašsaprotama lieta. Trūkumu ir daudz pat uz līdzīga cenu līmeņa ierīču fona, tādēļ grūti iztēloties Alcatel A5 kā pieauguša cilvēka vienīgo tālruni. Tas drīzāk noderētu kā sekundārais variants ballītēm vai arī tālrunis tīņiem.







