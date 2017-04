Tehnoloģiju apskats: TomTom sporta aproce Touch

TomTom sporta aprocei Touch piemīt ļoti reti sastopama spēja «ielīst» zem lietotāja ādas, lai izmērītu muskuļu un tauku daudzumu ķermenī

Jau neskaitāmas reizes piedzīvots, ka daudzsološās, «revolucionārās» jomās ātri vien sarodas tik vērienīgs piedāvājums, ka patērētājiem par lielāko izaicinājumu kļūst piemērotākā produkta izvēlēšanās. Līdzīgi noticis arī ar valkājamajām tehnoloģijām – dažu gadu laikā tirgū nonākušas tik daudzas un dažādas fizisko aktivitāšu mērīšanas aproces, ka kādai izcelties uz citu fona kļūst aizvien grūtāk. Tad nu ražotājam jāliek lietā visu iztēli un jāizdomā, kā padarīt produktu pamanāmu.

Ar navigācijas sistēmām atpazīstamību ieguvušā uzņēmuma TomTom fizisko aktivitāšu aproce Touch konkurentu vidū diez vai būtu ļoti pamanāma, ja vien tai nepiemistu kāda «īpašā spēja». Paralēli soļu un sirdspukstu skaitīšanai tā prot izmērīt lietotāja ķermeņa muskuļu un tauku īpatsvaru. Šāds reti sastopams piedāvājums ir gana interesants, lai papētītu ierīci mazliet tuvāk.

Dizains

TomTom Touch āriene ir pavisam askētiska. No pirmā skatiena šķiet, ka aproce ir veidota vienā gabalā. Taču patiesībā plastmasas moduli ar skārienjutīgo ekrānu var izņemt no silikona siksniņas, un to arī nākas darīt visai bieži, jo micro USB pieslēgvieta iestrādāta moduļa korpusa galā. Pieslēgvieta siksniņā tiek apslēpta, taču netiek pilnībā noslēgta. Iespējams, tas ir galvenais iemesls, kādēļ Touch atbilst vien IPX7 ūdens izturības standartam. Proti, ar aproci var skriet lietū un to nav jānoņem, mazgājot rokas, taču peldēties gan nedrīkst.

Vizuāli aproce nedaudz atgādina tiešo konkurentu Fitbit Charge 2, vien TomTom ražojumam ekrāna daļa ir garāka un pats modulis biezāks. Zem ekrāna iestrādāta apaļa poga, kurai pieskaroties, var aktivizēt ekrānu, bet, paturot pirkstu uz tās aptuveni 10 sekundes, – izmērīt muskuļu un tauku saturu. Kamēr ekrāns ir aizslēgts, tas uz pieskārieniem nereaģē.

Aproce cieši turas pie plaukstas locītavas un niecīgā dažu desmitu gramu svara dēļ kopumā netraucē, vienīgi varētu vēlēties, lai tā būtu uz pusi plānāka. Modulis slejas tieši centimetru virs rokas un zem ciešāka sporta krekla piedurknes lien negribīgi. Siksniņa nav pārāk plata – ap pusotru centimetru – taču ir pabieza un ar sīkiem caurumiņiem, tādēļ siltākās dienās āda zem tās ātri sasvīst.

Korpusa apakšdaļā iestrādāts optiskais pulsa mērītājs un arī ķermeņa sastāva mērīšanas sensors.

Funkcijas

Trīs centimetrus garajā un pusotru platajā melnbaltajā zemas izšķirtspējas ekrānā faktiski var redzēt tikai skaitļus un vienkāršas ikonas. Slidinot pirkstu pār ekrānu, var pāršķirt pulsa, muskuļu un tauku mērītāju, apskatīties pulksteni, noietos soļus, patērētās kalorijas, pieveikto distanci, fiziski aktīvi pavadīto laiku un miegā nogulētās stundas. Ir iespēja arī ieslēgt hronometru, kas mēra treniņa ilgumu, kā arī aproce ar vieglu vibrāciju paziņos par saņemto zvanu un īsziņu, bet ne par e-pastiem.

Par rādījumu precizitāti var strīdēties. TomTom Touch nav iebūvēta GPS uztvērēja, tādēļ distanci tas, visticamāk, rēķina pēc soļu skaita. Diemžēl soļu skaitītājs īsti neatšķir roku un kāju kustības. Piemēram, pusi dienas nosēžot pie klaviatūras un centīgi klabinot taustiņus, tas var saskaitīt pat 10 tūkstošus nostaigātu soļu un pasludināt aizvadīto dienu par izcili fiziski aktīvu, kamēr tālruņa soļu mērītājs rādīs desmitreiz mazāku aktivitāti. Taisnības labad jāsaka, ka roku kustību pieņemšana par soļiem ir raksturīga daudzām aprocēm.

Intriģējošākā lieta Touch klāstā, protams, ir muskuļu un tauku īpatsvara mērīšana. Vēl nesenā pagātnē pie šādiem datiem par savu ķermeni ārpus laboratorijām tikpat kā nebija iespējams tikt. Taču tagad Touch lietotājiem tas ir pavisam vienkārši, vien precīzi jānovieto pirksts uz sudrabotās pogas un jāpatur. Sākumā tas var neizdoties, taču, noskatoties lietotnē iekļauto pamācību, pēc pāris mēģinājumiem skola ir rokā. No aproces palaistais signāls ceļo līdz otras rokas locītavai un atpakaļ, pētot, kas tad atrodas zem ādas. Uz ekrāna uzlekušais ķeksītis apstiprina, ka mērījums ir noņemts. Aprocē gan to nevar redzēt, jo informācija tiek uzkrāta pievienotajā mobilajā lietotnē TomTom Sports. Mērījumu rezultāti ir diezgan līdzīgi un izskatās patiesi. Izmēģinājumu laikā pastiprinot fizisko slodzi, divu nedēļu laikā izdevās pieaudzēt muskuļu īpatsvaru par pāris procentiem un par aptuveni tādu pat daudzumu samazināt tauku līmeni. Interesanti, ka algoritms izslēdz no datu bāzes uzkrītoši nesaderīgus rezultātus. Piemēram, nomērot ķermeņa sastāvu vairākiem pilnīgi atšķirīgas miesas uzbūves cilvēkiem, šie rādījumi lietotnē tā arī neparādījās.

Lietošanas ērtums

Lai arī TomTom Touch ir vienkāršs un viegli saprotams, divas nedēļas dzīvojot ar to, izkristalizējās vairākas ne pārāk izdevušās lietas. Pirmkārt, programmatūras atjaunināšanai modulis ar kabeļa starpniecību jāpieslēdz pie datora. Citi ražotāji pamanās šo procedūru veikt bez vadiem, caur viedtelefonu. Otra kaitinošā lieta bija neizskaidrojami dīvainā savienošanās ar lietotni. Pat, ja aproce ar viedtelefonu bija veiksmīgi sapārota un visu dienu abas ierīces atradušās metra attālumā, atverot lietotni, bieži vien rādījās uzraksts, ka aproce nav atrodama un datus pārlādēt nav iespējams. Tiesa, kādā brīdī abas saostījās un apmainījās ar informāciju, vienīgi tas reti bija brīžos, kad to vajadzēja lietotājam.

Mazliet mulsināja arī tas, ka par spīti melnbaltam ekrānam, kas 90% no savas dzīves nerāda absolūti neko, Touch baterija iztērējās vidēji trīs dienās ražotāja solīto piecu vietā. Turklāt akumulatora stāvokli var noskaidrot vien lietotnē nevis pašā aprocē. Tā neuzkrītošus brīdinājumus sāk sūtīt vien tad, kad ir gandrīz tukša, ekrāna ieslēgšanas laikā parādot baterijas ikonu. Uzlāde gan ir iespaidīgi ātra, ko var izskaidrot ar enerģijas krātuves niecīgo ietilpību.

Gala vērtējums

Pateicoties ķermeņa sastāva izmērīšanas iespējai, TomTom Touch ir intriģējoša aproce. Šādu funkciju nevar sameklēt konkurentu piedāvājumā. Aproce noderēs arī ikdienišķu fizisko aktivitāšu un miega ilguma mērīšanai. Vienīgi neatstāj sajūta, ka tā nav līdz galam pabeigta, un būtu nepieciešami vairāki uzlabojumi – sākot ar uzticamāku savienojumu ar viedtelefonu un beidzot ar izturīgāku bateriju.

VĒRTĒJUMS



TomTom Touch



Plusi

Nosaka muskuļu un tauku īpatsvaru ķermenī

Pārcieš mitrumu un šļakatas

Viegls un netraucējošs



Mīnusi

Problēmas savienojuma izveidē ar viedtelefonu

Diezgan vāja baterija

Roku kustības uzskata par soļiem

Cena ap 150 eiro

