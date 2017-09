Tehnoloģiju apskats: Viedtālrunis HTC U11

Centieni padarīt savu produktu atšķirīgu no aizvien viendabīgākā viedtelefonu pūļa ražotājus vedina uz neparastiem risinājumiem. Viens eksperimentē ar krāsām, cits cenšas pavisam atbrīvoties no pogām, bet HTC savam šā gada flagmanim U11 dāvājis neparastu, saspiežamu korpusu. Tas gan nenozīmē, ka korpuss deformētos kā balons. Vienkārši abas malas atpazīst spiedienu un iztulko to kā komandas došanu.

Dizains



DB rīcībā nonākušais modelis uzreiz «aizķēra» skatienu. Tas ir izteiksmīgi zilā krāsā un tik spīdīgs, ka aizmugurējā stikla vākā var spoguļoties ne sliktāk kā ekrānā. Lai arī pierasts, ka gludie vāki ātri «aplīp» ar pirkstu nospiedumiem, vismaz šai versijai problēma nav tik saasināta. Uz tumši zilā stikla nospiedumi tik ļoti neizceļas. Formas ziņā U11 pārstāv mūsdienu klasiku. 7,9 milimetrus plāns un 169 gramus viegls viengabala metāla korpuss, kurā ievietots paliels 5,5 collu ekrāns. Atšķirībā no Samsung un Apple HTC vēl nav pamanījies izstiept ekrānu pa visu fasādi. Tas aizņem vien 71% no pieejamā laukuma. Virs un zem displeja ir pamatīgas melnas joslas, kurās attiecīgi ir skaļrunis un kameras, un mājas poga ar iestrādātu pirkstu nospiedumu lasītāju. Arī sānu apmales ir diezgan paprāvas. Neapšaubāmi intriģējošākā šī ūdensdrošā korpusa daļa ir saspiešanas vietas. Tās atrodas abos sānos uz leju no ierīces ekvatora. Tieši vietā, kur parasti plauksta aptver tālruni. Saspiežot telefonu, ekrāna malās parādās apaļīgi krāsas plankumi, radot ierīces ieliekšanās ilūziju. Saspiešanu var izmantot kā īsceļu uz fotokameru, lukturīti, paša izvēlētu lietotni vai kādu citu pamatfunkciju. Turklāt žestu dažādība dod iespēju uzstādīt vairākus īsceļus. Teiksim, ilgāks spiediens ir viena komanda, trīs īsi spiedieni – cita.

Veiktspēja



Telefonā «pukst» jaudīga astoņu kodolu Qualcomm Snapdragon 835 «sirds» ar četriem 2,45GHz un četriem 1,9GHz kodoliem. Mūsu izmēģinātajā modelī tai piepalīdzēja 6 GB operatīvā atmiņa, kāda tiek uzstādīta jaudīgākajam modelim ar 128GB iebūvēto atmiņu. Otrs variants ir ar 64GB iebūvēto un 4GB operatīvo atmiņu. Aprakstīt šādu telefona jaudu jau kļūst pavisam garlaicīgi. Ar to atliku likām pietiek, lai paveiktu visu, ko vien vēlaties. Ikdienas lietošanā ne reizi nenācās saskarties ar palēninātu darbību vai neizskaidrojamu gaidīšanu. Viss notika ātri un gludi. Arī veiktspējas testi apliecina, ka U11 šobrīd turas ātrāko tālruņu topa augšgalā.

Ekrāns un skaņa

Laikā, kad daudzu ražotāju prātos pragmatisms ņem virsroku un pat dārgi modeļi tiek aprīkoti ar Full HD ekrānu, HTC ir pelnījis uzslavu par morālo stāju. U11 ievietotajam 5,5 collu Super LCD5 ekrānam ir Quad HD jeb 1440x2560 pikseļu izšķirtspēja. Tajā attēls izskatās ne vien pārliecinoši detalizēts, bet arī izteiksmīgi krāsains. To pilnīgi noteikti nav kauns likt blakus citiem šā gada flagmaņiem. Uzmanības vērta ir arī skaņas sistēma. U11 komplektā iekļautās USonic austiņas ir lielākas nekā standarta ausu aizbāžņi. Tie šķietami aizpilda visu auss kanālu un nelaiž garām fona trokšņus. Pievienojot austiņas pirmoreiz, personalizētais ekvalaizers piedāvā tās kalibrēt, lai pielāgotu lietotājam. Grūti pateikt, cik lielā mērā tas uzlabo skaņas kvalitāti, taču kopumā jāatzīst, ka HTC saglabā spēcīgas pozīcijas sev tik tuvajā audio lauciņā. Šajā telefonā ar USonic austiņām mūzika izskan gandrīz tikpat labi kā lielajos, ausis aizklājošajos galvas skaļruņos.

Fotokamera



16 megapikseļu aizmugurējā un 12 megapikseļu priekšējā kamera vairāk intriģē nevis ar attēlu kvalitāti, bet gan ar neparastu fotografēšanas iespēju. Par HTC Edge Sense nodēvētā saspiešanas tehnoloģija īpaši noder, fotografējot zem ūdens. Kā zināms, skārienjutīgais ekrāns ūdenī nereaģē uz pieskārieniem. HTC gadījumā fotografēt var, saspiežot korpusu. Tā kā U11 var ielikt pat pusotru metru zem ūdens, grēks to nepaņemt līdzi peldē.

Arī pašportretu uzņemšana ar Edge Sense ir negaidīti ērta. Tālruni var stingri turēt izstieptā rokā un vienkārši spaidīt. Līdz ar to nav riska, ka tas varētu izvelties no rokas, ar pirkstu sniedzoties pie fotografēšanas ikonas uz ekrāna.

Runājot par kameru, noteikti jāizceļ HDR Auto režīms. Tajā ar katru pogas spiedienu tiek uzņemtas uzreiz trīs bildes, no kurām vienā tiek sakombinētas visas labākās daļas. Par attēlu kvalitāti neko sliktu nevar teikt. Tā ir ļoti līdzīga tiešo konkurentu veikumam – dienā uzņemtās fotogrāfijas ir labas, tumsā – graudainākas. Pat rodas iespaids, ka platleņķa selfiju kamera ar tumsu tiek galā labāk nekā aizmugurējā. Katrā ziņā vēlos vakaros uzņemti grupu pašportreti izskatās labāk nekā ar primāro kameru iemūžināta naksnīga pilsēta.

Vienīgais pamanāmais trūkums ir diezgan lēnīgā kameras darbība. Pēc pogas nospiešanas neierasti ilgi nekas nenotiek, un tas var kļūt par pārbaudījumu pacietībai.

Akumulators

Ņemot vērā U11 jaudīgo procesoru un augstas izšķirtspējas ekrānu, 3000 miliampērstundu akumulators izskatās paknaps. Ilgstoša lietošana diemžēl aizdomas apstiprina. Kamēr tālruni īpaši nemoka, tas ir samērā taupīgs. Arī nepārtrauktas video skatīšanās režīmā U11 ar vienu uzlādi var nostrādāt pat 12 stundas, kas nav slikts rezultāts, taču par kādu trešdaļu atpaliek no līderiem. Taču spēlītes tajā atraisa dzīvniecisku apetīti – stundas laikā var iztērēties pat piektā daļa akumulatora satura. Kopumā neko ilgāk par vienu diennakti bez vada izdzīvot neizdevās.

Gala vērtējums

HTC U11 ir vispusīgs un vizuāli skaists tālrunis ar flagmanim pienācīgi labu ekrānu, veiktspēju un fotokamerām, kā arī lielisku skaņas sistēmu bonusā. Ņemot vērā saprātīgo cenu, U11 būtu laba izvēle pat tad, ja tai nebūtu uzmanību piesaistošā Edge Sense.







VĒRTĒJUMS

HTC U11

Plusi

+ Skaista āriene un ūdensdrošs korpuss

+ Iespaidīga veiktspēja

+ Komandu došana, saspiežot korpusu

Mīnusi

- Salīdzinoši vājš akumulators

- Ap ekrānu daudz neizmantotas telpas

- Edge Sense vēl nav līdz galam noslīpēta

Cena ap 800 eiro







