10 TOP franšīzes, kuras vēl nav Latvijā

Biznesa portāls db.lv piedāvā ieskatu 10 labākajās franšīzēs, kuras joprojām nav sastopamas Latvijā.

Franšīzes bizness nenoliedzami ir viens no labākajiem veidiem, kā uzsākt savu uzņēmējdarbību. Ja 75% no jaunajiem uzņēmumiem neizdzīvo līdz ceturtajam darbības gadam, tad franšīžu ņēmēju izveidotie uzņēmumi mēdz būt krietni veiksmīgāki. Ir grūti nosaukt konkrētu franšīžu veiksmes procentu, jo tas variē no nozares uz nozari, taču ir skaidrs, ka uzņēmumu atvērt ir krietni vieglāk, ja atkrīt uztraukumi par vairākiem svarīgiem biznesa aspektiem.

Lūk vairāki iemesli par labu franšīzes biznesa uzsākšanai:

Izveidots un attīstīts zīmols

Skaidri formulēts biznesa koncepts un darbības modelis

Statistiski zemāks bankrota risks

Tūlītējs uzrāviens, pateicoties attīstītam un atpazīstamam zīmolam

Franšīzes devējs piedāvā apmācības un treniņus personālam

Dalītas mārketinga izmaksas ar franšīzes devēju un citiem franšīzes ņēmējiem

Franšīzes devēja atbalsts sarežģītās situācijās

Nepārtraukta produktu vai servisu attīstība

Vieglāk iegūstams banku finansējums vai citi aizdevumi

Lielāka iespēja vēlāk veiksmīgi pārdot franšīzi

