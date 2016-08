Starptautiskā kredītrisku apdrošinātāja Coface veidotajā Centrālās un Austrumeiropas 500 lielāko uzņēmumu topā Latviju pārstāv astoņi uzņēmumi, pārsvarā gan ārvalstu uzņēmumu Latvijas struktūrvienības.

No Lietuvas topā iekļuvuši 20, bet Igaunijas – 4 uzņēmumi. Kopumā reģionam 2015. gads bijis veiksmīgs un vadošo kompāniju apgrozījums ir pieaudzis par 4,2%.

No Latvijas uzņēmumiem augstākās pozīcijas ieņem minerālmēslu un ķīmisko vielu tirgotājs SIA Uralchem Trading (130.vieta topā), mazumtirdzniecības uzņēmums SIA Rimi Latvia (210.vieta topā), kā arī mazumtirdzniecības uzņēmums SIA Maxima Latvija (261.vieta topā). No Latvijas uzņēmumiem topā atrodama arī AS Latvenergo, kas piedzīvojusi kritumu no pērnās 221.vietas uz 348. vietu, SIA Orlen Latvija, AS Latvijas Gāze, SIA Neste Latvija un SIA Circle K Latvia.

Reģiona lielākā ekonomika ir Polijā, un topā valsti pārstāv 137 uzņēmumi, tostarp pirmo pozīciju ieņemošā PKN Orlen. Par topa «uzlecošo zvaigzni» var uzskatīt General Electric Hungary, kas pakāpies uz topa otro pozīciju no aizvadītā gada 13. vietas, un 2015. gadā uzņēmums savu peļnu ir teju četrkāršojis.

Topā iekļauto 500 lielāko uzņēmumu apgrozījums pērn bija 593 miljardi eiro, kas ir kāpums par 4,2%. Vadošie uzņēmumi uzrādījuši arī vērienīgu neto peļņas pieaugumu par 73.7%, tam sasniedzot 26,9 miljardus eiro.

«Centrālās un Austrumeiropas ekonomikā aizvadītais gads bijis labs. Reģiona vidējā IKP izaugsme bija 3,3%, salīdzinot ar 2,6% pieaugumu gadu iepriekš. Pateicoties bezdarba līmeņa samazinājumam un algu palielinājumam, pieauga privātais patēriņš, tāpat ieguldījumus veicināja Eiropas Savienības fondi. Kopumā var sacīt, ka mūsu reģions pašlaik piedzīvo ekonomikas atveseļošanos,» atzīmē Coface Latvija izpilddirektors Arnis Blūmfelds.

Pētījumu Coface CEE TOP 500 par 500 lielākajiem uzņēmumiem Centrālajā un Austrumeiropā starptautiskais kredītrisku apdrošinātājs Coface publicē jau astoto gadu, un tajā reģiona uzņēmumi vērtēti gan pēc apgrozījuma rādītājiem, gan arī papildu analīzes faktoriem.