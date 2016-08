Birža pievieno papildus nosacījumu piemērotajam uzraudzības statusam AS Grobiņa

Nasdaq Riga valde nolēmusi, ka uzraudzības statuss AS Grobiņa nekavējoties tiek piemērots arī ņemot vērā to, ka AS Grobiņa līdz 1. septembrim nav iesniegusi Nasdaq Riga starpperiodu pārskatu par 2016. gada 6 mēnešiem, liecina biržas...