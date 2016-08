Ķirsons: Tuvāko gadu laikā Berlīnē Lido izveidos tīklu ar 15 ēdināšanas vietām

Tuvāko divu līdz trīs gadu laikā Vācijas galvaspilsētā Berlīnē ēdināšanas kompānija AS Lido plāno izveidot tīklu ar vismaz 15 ēdināšanas vietām, teica Lido padomes priekšsēdētājs Gunārs Ķirsons.

Taču uzņēmums Vācijā plāno attīstīties arī ārpus Berlīnes. «Divu līdz trīs gadu laikā mums būs 15 vietas, un tās būs tikai Berlīnē. Plānojam paplašināties arī ārpus tās.»

Tiesa, patlaban sīkāku informāciju par paplašināšanos Vācijā, kā arī citās Eiropas valstīs Ķirsons vēl nevarēja izpaust.

Komentējot līdz šim Berlīnē atvērto divu bistro darbību, Ķirsons bija atturīgāks, sakot, ka līdzšinējais sniegums esot vērtējams pozitīvi. Taču par finanšu rādītājiem varēšot runāt vien pēc kādiem pieciem vai sešiem mēnešiem.

«Darbu Vācijā pirmajos divos bistro vērtējam pozitīvi. Zinu droši, ka pusdienlaikā mūsu bistro Vācijā ir tik pilni, ka nav vietas, kur papīram nokrist. Par finansēm varēsim runāt pēc pieciem mēnešiem vai pusgada,» atzīmēja Ķirsons.

Taujāts, vai līdz šim nav novērotas kādas grūtības ar darbiniekiem, Ķirsons atzina, ka esot dažas grūtības, kas saistītas ar darbinieku valodas barjeru. Proti, ne visi darbinieki no Latvijas, kas strādā arī Vācijā, spēj ātri pārvarēt šo valodas barjeru. Ķirsons atklāja, ka Lido bistro Vācijā 70% no darbiniekiem ir no Latvijas, bet 30% - no Vācijas. Pavisam neliela daļa esot arī Vācijā jau kādu laiku dzīvojošie latvieši.

Jau vēstīts, ka divu restorānu Kirsons un ražotnes izveidē Vācijas galvaspilsētā Berlīnē kompānija Lido investējusi trīs miljonus eiro. Šogad uzņēmums atvēris arī trešo Lido Igaunijas galvaspilsētā Tallinā, investējot 1,2 miljonus eiro. Lido valdes priekšsēdētāja Rita Auziņa iepriekš norādīja, ka uzņēmuma ilgtermiņa stratēģija paredz arī iespējamu ieiešanu Skandināvijas tirgū.

Kompānija Lido pērn apgrozīja 33,75 miljonus eiro un nopelnīja 1,23 miljonus eiro, liecina Firmas.lv informācija. Uzņēmums 2014.gadā cieta zaudējumus 888 957 eiro apmērā. Salīdzinot ar 2014.gadu, kad apgrozījums bija 33,15 miljoni eiro, pagājušajā gadā tas audzis par 2%.

Lido grupas kopējais apgrozījums pērn sasniedza 39 miljonus eiro, bet uzņēmumu kopējā peļņa bijusi 1,9 miljoni eiro. 2015.gadā grupas uzņēmumi Latvijā kopumā valstij nomaksājuši nodokļus 10,7 miljonu eiro apmērā, ierindojot "Lido" starp 100 lielākajiem nodokļu maksātājiem Latvijā, informēja uzņēmumā.

Šogad Lido turpinās attīstību, atverot jaunas ēstuves gan Latvijā, gan ārpus tās.

Lido grupā ietilpst 11 restorāni un trīs veikali Rīgā, trīs bistro Tallinā, divi restorāni Ķirsons un ražotne Berlīnē, gaļas un kulinārijas ražotne, alus darītava, konditoreja Rīgā.

Uzņēmums dibināts 1991.gadā. Tā pamatkapitāls ir 927 427 eiro. Uzņēmuma dibinātājs, ilggadējais īpašnieks un vadītājs Gunārs Ķirsons patlaban ieņem Lido padomes priekšsēdētāja amatu.