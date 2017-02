Latvijas iedzīvotāji arvien vairāk izvēlas ceļot uz Āzijas valstīm

Starp populārākajiem aizvadītā gada Latvijas iedzīvotāju galamērķiem kļuvusi Brisele, Londona, Skandināvijas valstis un Maskava, taču arvien biežāk ceļotāji vēlas doties arī uz Āzijas valstīm – Japānu, Ķīnu un Dienvidkoreju, liecina tūrisma aģentūras SIA “Latvia Tours” apkopotie dati.

Pēdējo 10 gadu periodā nedaudz mainījušies ceļotāju populārākie galamērķi, tomēr zināmas tendences ir saglabājušās. Ja 2005. gadā iecienītākās pilsētas bija Londona, Parīze, Barselona, Roma un Prāga, tad 2015. gadā Parīzi un Romu nomainījušas Vācijas un Krievijas metropoles – Minhene un Maskava. Savukārt 2016. gadā iecienīto galamērķu ģeogrāfija ir paplašinājusies ārpus Eiropas robežām.

“Novērojam tendenci, ka biežāk parādās arvien jauni galamērķi, īpaši izceļoties tieši Āzijas valstīm. To var izskaidrot ar ekonomiskās situācijas stabilizēšanos, kas iedzīvotājiem ļauj ceļojumiem atvēlēt vairāk finansiālos resursus, turklāt laicīgi plānojot ceļojumu ir iespēja atrast ļoti izdevīgus piedāvājumus arī tālākiem braucieniem,” uzsver SIA "Latvia Tours" korporatīvo risinājumu speciālists Jānis Kolomenskis.

Par to, ka iedzīvotāji rūpīgāk plāno ceļojumus, norāda arī "Latvia Tours Ceļojumu indeksa" dati – 2016. gadā gandrīz puse jeb 44% Latvijas iedzīvotāju ceļojumu apmaksājuši no līdzekļiem, kas tika īpaši krāti. Apskatot izdevumu apmaksas datus demogrāfiskā griezumā, iezīmējas, ka krievvalodīgie iedzīvotāji naudu visbiežāk īpaši krājuši (57%), savukārt latviešu valodā runājošie biežāk tēriņus seguši no rīcībā esošajiem līdzekļiem (43%). Vidējās izmaksas vienam ceļotājam pēdējā gada laikā bijušas 413 eiro apmērā.

Otrs būtisks aspekts – darījumu braucienu skaita palielināšanās. SIA “Latvia Tours” pērn veiktajā aptaujā par biznesa braucieniem, 57% respondentu norādīja, ka tehnoloģiju attīstība nav mazinājusi nepieciešamību pēc darba komandējumiem. Arī šobrīd vērojama tendence, ka pieprasījuma palielināšanās pēc darījuma braucieniem 2017. gadā varētu pieaugt – vismaz 10% robežās, prognozē J. Kolomenskis.