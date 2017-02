Izsniedz pirmo apliecinājumu par kases aparātu sistēmas atbilstību jaunajām prasībām

Audita un biznesa konsultāciju kompānija KPMG Baltics ir pabeigusi Latvijā pirmās, jaunajām tehniskajām prasībām atbilstošās kases sistēmas atbilstības pārbaudi. Latvijas uzņēmumiem ir atlikuši nepilni pieci mēneši līdz brīdim, kad jāsāk lietot jaunajām tehniskajām prasībām atbilstoši un sertificēti kases aparāti un sistēmas.

Latvijā pirmās, jaunajām prasībām atbilstošās kases sistēmas izplatītājs ir SIA Universālās vadības sistēmas, kas ir viens no lielākajiem kases sistēmu tirdzniecības un apkalpošanas uzņēmumiem Latvijā. Tuvākajā laikā KPMG Baltics uzsāks vēl sešu SIA Universālās vadības sistēmas kases sistēmu atbilstības pārbaudes. Normatīvie akti nosaka, ka atbilstoši jaunajām prasībām sertificētus kases aparātus vai sistēmas uzņēmumiem bija jāsāk lietot jau no 2017. gada 1. janvāra, bet līdz 1. jūlijam ir jāveic to sertificēšana (atbilstības noteiktajām tehniskajām prasībām novērtēšana).

KPMG Baltics pārstāvis Kārlis Mālnieks skaidro: «VID īpašā paziņojumā ir uzsvēris, ka kases aparātus un sistēmas, kuras ir sertificētas atbilstoši jaunajām tehniskajām prasībām, ir jāuzsāk lietot līdz 2017. gada 1. jūlijam. Līdz ar to, lai sertificētu savu kases aparātu vai sistēmu, kuru šobrīd lieto nodokļu maksātājs, ir atlicis mazāk nekā pieci mēneši. Uzņēmumiem ir jāņem vērā, ka normatīvo aktu regulējums attiecībā uz jauno kases aparātu lietošanas uzsākšanas termiņu netiks grozīts. Viena kases aparāta vai sistēmas veida testēšana un sertifikācija atbilstoši starptautiskajai metodoloģijai ilgst vairākas nedēļas.»

Latvijā šobrīd ir pieejami vairāk nekā simts dažādu kases aparātu modeļu un vairāki desmiti dažādu kases aparātu sistēmu risinājumu. Jaunajām prasībām ir jāpielāgo lielākā daļa esošo kases aparātu un sistēmu.

KPMG Baltics kopš 2016. gada 1. oktobra ir VID atzīta kases aparātu atbilstības novērtēšanas un sertifikācijas institūcija. Atbilstības pārbaudes ietvaros KPMG Baltics veic elektronisko ierīču un iekārtu modeļu, modifikāciju un programmu versiju pārbaudes, lai pārliecinātos par minēto ierīču un iekārtu atbilstību noteiktajām tehniskajām prasībām. Pēc kases aparāta atbilstības pārbaudes, saņemot apliecinājumu par atbilstību jaunajām tehniskajām prasībām, VID kases aparātu iekļauj publiski pieejamajā nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu vienotajā datu bāzē.