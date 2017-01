Pārdevēji, nevis padevēji

Starp vārdiem «padevējs» un «pārdevējs» ir tikai viena burta atšķirība, taču tie lieliski ilustrē arī šīs profesijas atšķirību, spējot nevis tikai padot, bet kvalitatīvi pārdot preci vai pakalpojumu

«Nesen stāvēju veikalā, gaidot, kad pārdevējs beigs apkalpot pircēju pirms manis un sagaidīju uzrunu: «Jūs kaut ko gribējāt?» Pie sevis nodomāju, ka ar to laikam atšķiras veco laiku pārdevējs no jaunā – vai viņam tiešām šķiet, ka es 10 minūtes tur stāvēju, jo nekā negribēju? Manā skatījumā laba servisa formula ir vienkārša: produkts bez defektiem, pasniegts laikā un laipni. Tas ir tas, ko pircējs vēlas, un pārdevēja uzdevums ir to nodrošināt, kas nebūt nav viegli. Lielākais izaicinājums ir tieši laiks. Piemēram, restorānā var būt pieredzes bagāts viesmīlis un izmeklētākās delikateses, taču, ja uz tiem ir ilgi jāgaida, pirmie divi zaudē nozīmi,» uzskata Mārtiņš Staķis, Innocent Cafe vadītājs.

Bieži vien mazumtirdzniecībā pārdevēji ir gados jauni cilvēki. Dzintars Koknēvičs, biznesa konsultāciju uzņēmuma Mercuri International vadītājs, uzsver, ka darba devējam jāspēj definēt, kas ir uzņēmuma kultūrai atbilstošs apkalpošanas stils, ko tas sagaida no jaunā pārdevēja. Ja to neizdara, nav brīnums, ka jaunietis domā, ka visiem sasveicinoties jāsaka «Hei, jo!». Jāsāk ar to, ka viņam ir jāpastāsta, kas ir labs pārdošanas stils, viņš uzsver.

Tas, cik lielu skādi uzņēmumam nodara slikta klientu apkalpošana, ir atkarīgs no klientu plūsmas, ar ko konkrētais cilvēks dienā saskaras. Matemātika ir vienkārša – ja veikalā ienāk simt cilvēki, no kuriem 50 apkalpo nelaipns, burkšķošs darbinieks, nedēļā neapmierināti varētu būt 250 klienti, bet mēnesī jau – 1000 cilvēki.

