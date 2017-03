Pārmetumos lielajiem aptieku tīkliem seksīguma nav

Visa pamatā ir nežēlīgā aptieku konkurence, kas Latvijā ir ap septiņām reizēm lielāka nekā, piemēram, Vācijā, rēķinot uz iedzīvotāju skaitu

Tā intervijā DB skaidro AS Repharm holdinga ģenerāldirektors, Rīgas Stradiņa universitātes Padomnieku konventa priekšsēdētājs Dins Šmits.

Fragments no intervijas:

Pēdējā laikā publiskajā telpā izskanējuši pārmetumi lielajiem aptieku tīkliem, piemēram, par apzināti veidotu monopola stāvokli atsevišķās pilsētās, kā rezultātā pircējam ierobežotas izvēles iespējas par izdevīgāko cenu. Bijušas arī citas pretenzijas.

Te ir jāņem vērā vairāki fakti. Nekāda seksīguma tur nav. Latvijā ir ļoti liela aptieku konkurence. Te ir ap 900 aptiekām, tātad pa vienai uz katriem 2000 iedzīvotāju. Igaunijā – uz 5000, bet Vācijā – uz 15 tūkst. iedzīvotāju. Latvijā ir daudz aptieku. Un šādos apstākļos allaž ir jāpadomā, vai kādam nav izdevīgi dažādi mēģinājumi to tirgu salauzt. Mēs esam lielākais, redzamākais un teju vienīgais vietējā kapitāla uzņēmums. Neminēšu konkrēti, bet pieņemu, ka no ārvalstīm par tādu varētu būt interese.

Un ir divu veidu aptieku darbības principi. Piemēram, Vācijā jau vēsturiski tas ir farmaceitu bizness, bet vairumā gadījumu aptiekas ir uzņēmumi. Otrajā variantā, valstī lielākoties darbojas divi vai trīs spēcīgi aptieku uzņēmumi. Latvijā ir vismaz pieci, kas vēl vairāk saasina konkurenci. Arī individuālās aptiekas vēlas savu vietu zem saules. Bet tās nereti nevar izpildīt augstās prasības, nodrošināt grāmatvedību utt. Zāļu cenas ir regulētas. Ar piecenojumiem nevar uzskrūvēt jebkādu peļņas daļu, piemēram, zālēm C hepatīta ārstēšanai par 30 tūkst. eiro aptiekas piecenojums ir 6,05 eiro.

Ar Konkurences padomi jau esam nosacītā kontaktā, jo ir cita rakstura problēmas. Ja raugās uz zālēm, būtiskākais konkurences ierobežojums ir iespējas tās nopirkt no ražotāja nepieciešamajā daudzumā, jo viņi kvotē piegādes.

Kāpēc aptiekā biežāk nevarētu būt mazāks zāļu cenu piecenojums par maksimāli pieļaujamo?

Par to var diskutēt. Mans personīgais viedoklis ir strikts. Proti, ārkārtīgi nepatīk zāļu cenu atlaižu akcijas pēc būtības. Tas tāpat, kā akcija rentgenam. Uztaisa to rokai, kājai un pie viena arī degunam bonusā. Rentgens it kā nav kaitīgs, bet mazlietiņ tomēr apstaro. Līdzīgi ir ar zālēm. Labāk ieguldīt farmaceitu izglītošanā. Tomēr akcijas Mēness aptiekās ir, kas vairāk ir sekošana citiem mūsdienu tirgus apstākļos. Protams, saprotam, ka ir daļa cilvēku, kuru izvēles pamatā vienmēr ir tikai cena. Turklāt, valstī nav apdzīvotas vietas, kur būtu tikai viena uzņēmuma aptiekas.

