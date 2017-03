Kaut kas nedzirdēts – pircējs drīkst zināt, par ko un cik viņš ir samaksājis!

Audums – 8,372 eiro; adītas apdares lentas – 0,5742 eiro; diegs – 0,5 eiro; etiķetes – 1,36 eiro; apdares lentas – 0,49 eiro; kokvilnas diegs – 0,0048 eiro; drošības adata – 0,03 eiro. Viss kopā – 11,30 eiro materiālu izmaksās. Tam klāt vēl jāpieskaita piegrieztnes izmaksas – 1,67 eiro un ražošanas izmaksas – divi eiro. Pašizmaksa tātad ir 48,51 eiro. Ar vairumtirdzniecības uzcenojumu, kas nosedz kompānijas darbinieku algas, transportu, administratīvās izmaksas etc., cena sasniedz 97,02 eiro. Mazumtirdzniecībā tie jau ir 234,78 eiro, kas iekļauj ne tikai PVN, bet arī veikala ekspluatācijas, nomas, apdrošināšanas, juridiskās, personāla un mārketinga izmaksas. Šī melnā asimetriskā topa cenas atšifrējums nav viss ņemts no kādiem slepeniem grāmatvedības dokumentiem, bet gan atrodams beļģu modes zīmola honestby.com e-veikala lapā. Turklāt tāds ir katram tās produktam, vai tas būtu vienkāršs tops, vakarkleita vai sporta jaka.

«Vārds «honest» iemieso to, kā e-veikals darbojas,» skaidro beļģu dizainers Bruno Pīters, Honest by koncepcijas radītājs. «Pircējam atklājam visu, sākot no tā, kur materiālus iepērkam, kā un kur apģērbu ražojam, un pilnībā atšifrējam arī to, cik un par ko viņš ir samaksājis.»

Visu rakstu Cena, kurai cauri spīd lasiet 14. marta laikrakstā Dienas Bizness.