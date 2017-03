Pēdējos gados strauji attīstās specializēto alkohola veikalu segments, trešdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Viena no tendencēm ir t.s. outlet veikalu (izpārdotavu vai atlaižu veikalu) izveide, jo Latvijas iedzīvotāji zemās pirktspējas dēļ meklē zemākās cenas, atzīst tirgus dalībnieki. Situācijā, kad akcīzes ietekmē aug cenas legāliem dzērieniem, pircēji jutīgi reaģē uz to izmaiņām, it īpaši ekonomisko dzērienu segmentā. Outlet ir nākuši kā atbilde uz šo situāciju, vērtē SIA Bravo (Latvijas Balzams veikali) izpilddirektore Viktorija Voičenko.

«Patlaban ir specializēto veikalu bums, bet nākotnē strauji to skaits vairs nepieaugs. Konkurences apstākļos izsijāsies spēcīgākie spēlētāji, bet vājākie darbību beigs,» prognozē SIA Riga Spirits & Wine Outlet līdzīpašnieks Andris Lūkins.

Pirmo veikalu A. Lūkins atvēra 2009. gadā, un šobrīd uzņēmumam ir četri veikali. Jūnijā tiks atvērts piektais - t/c Domina Shopping. Viena veikala atvēršanā jārēķinās vismaz ar 100 tūkst. eiro investīcijām.

Visu rakstu Sakuplo stipro dzērienu veikali lasiet 15. marta laikrakstā Dienas Bizness.