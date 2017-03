Vājie vīni bez akcīzes nodokļa markām

No šodienas ar akcīzes nodokļa markām vairs nav jāmarķē raudzētie dzērieni ar absolūtā spirta saturu līdz 6 tilpumprocentiem ieskaitot; ražotājiem mazākas izmaksas, taču pircēji cenu kritumu nemanīs, trešdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Jau pērn akceptēto grozījumi akcīzes nodokļa likumā spēkā stāšanos apsveic gan ražotāji, gan tirgotāji. Šīs novitātes rezultātus vēlas redzēt parlamentā, pirms tiek vētīti citi priekšlikumi paplašināt to produktu klāstu, kuri nebūtu jāmarķē ar akcīzes nodokļa marku.

Alkoholisko dzērienu ražotāja AS Latvijas balzams un Amber Beverage Group komunikācijas vadītāja Dana Hasana šo soli vērtē pozitīvi un norāda uz darbaspēka izmaksu ekonomiju gan ražotājam, gan izplatītājam, ko dos atteikšanas no akcīzes marku līmēšanas. Viņa atzīmē, ka alum, kas veido 75% no alkoholisko dzērienu struktūras Latvijā, jau sen netiek izmantotas akcīzes uzlīmes, taču kontrole un izsekojamība tiek nodrošināta, jo arī šī dzērienu kategorija necieš no viltojumiem.

Savukārt mazumtirdzniecība SIA Maxima Latvija Korporatīvo attiecību departamenta direktors Ivars Svilāns norāda, ka izmaiņas par marķēšanas atcelšanu raudzētiem dzērieniem ar absolūtā spirta saturu līdz 6 tilpumprocentiem attieksies uz vairākiem alkoholiskiem kokteiļiem un sidriem. «Tas nozīmē, ka piegādātāji šos alkoholiskos dzērienus piegādās bez akcīzes markām. Taču šo izmaiņu dēļ cenas dzērienu piegādātāji nesamazina. Savukārt līdz ar akcīzes nodokļa likmes maiņu Maxima Latvija veikalos cenas alkoholiskajiem dzērieniem mainīsies proporcionāli nodokļa palielinājumam,» norāda I. Svilāns.

