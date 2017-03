McDonald's pienesīs ēdienu mašīnā

Ātrais ēdinātājs McDonald's jau atkal gatavojas lielām pārmaiņām. Kompānija ir izstrādājusi speciālu sistēmu un uzsāks mobilo pasūtījumu pieņemšanu un ēdienu pienešanu mašīnā. Tiek plānots šo konceptu ieviest visos 14'000 ASV restorānos, sākot ar šā gada 4. ceturksni.

Tas nozīmē, ka jau šā gada beigās, ASV McDonald's klienti varēs pasūtīt ēdienu un samaksāt par to savos viedtālruņos.

Uzņēmums par šo jaunumu paziņoja investoru sapulcē trešdien.

Ja klienti izvēlēsies šo pakalpojumu, tie varēs izlaist drive-thru rindu un McDonald's darbinieks pienesīs ēdienu tiem klāt tieši mašīnā.

Šis jaunums McDonald's ir liels izaicinājums. Vairāk nekā 70% no fast-food restorānu ķēdes pasūtījumiem nāk no pirkumiem, kas veikti drive-thru. Tagad daudzi no šiem pasūtījumiem tiks pienesti jau katrā mašīnā atsevišķi, ietves malā.

«1970. gadā McDonald's revolucionizēja drive-thru, padarot augstas kvalitātes pārtikas saņemšanu vienkāršāku», uzņēmums raksta savā preses relīzē. «Tagad šis koncepts tiek pārveidots vēlreiz».

Ja izmaiņas tiks veiksmīgi ieviestas, šis jaunums saīsinās drive-thru rindas. Stratēģija prasīs algot arī papildus darbiniekus ēdiena pienešanai pie automašīnām.