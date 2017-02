Modes zīmola Narciss dizainere atver veikalu Ņujorkā

Modes zīmola Narciss dizainere Alise Trautmane kopā ar biznesa partneri Sai Kong atver veikalu Dreams on Air Ņujorkā, kas pārstāv 25 Ņujorkā bāzētus modes zīmolus

«Kopā ar biznesa partneri Sai Kong atvērām veikalu Dreams on Air lieliskā vietā Soho – uz vienas ielas ar Chanel un Balmain veikaliem. Atradu, uzrunāju un apvienoju 25 Ņujorkā bāzētus modes zīmolus un februāra sākumā atvēru veikalu. Protams, pārstāvēts ir arī Narciss,» stāsta Alise Trautmane, Narciss dizainere un Dreams on Air līdzdibinātāja.

Veikala biznesa modelis ir sekojošs – zīmoli maksā noteiktu fiksētu ikmēneša maksu par mazumtirdzniecības un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem. Veikals darbojas kā veikals, showroom un zināmā mērā arī kā inkubators, jo palīdz modes zīmoliem spert nākamos soļus un konsultē par mārketingu, sociālajiem tīkliem, stila veidošanu, pārdošanu utt.

Šobrīd Amerikā un citur pasaulē ir aktuāli biznesi, kas balstās uz dalīšanās principu, piemēram, kopā strādāšanas vietas, kur uzņēmēji kopīgi īrē biroja telpas. «Mūsu princips ir līdzīgs – mēs dalām izmaksas par telpu nomu, darbiniekiem, mārketingu utt., tajā pašā laikā nodrošinot, lai ir vienota koncepcija un iekārtojums. Visiem kopā dizaineri iegūst iespēju, ko paši nekad nevarētu – atvērt veikalu Soho blakus Chanel un Balmain un atļauties komandu, kas to pārdod. Mēs veicam atlasi un atbildam, lai viss kopā labi izskatītos, ietilpst koncepcijā. Principā mēs nodrošinām, ka dizaineri atnes savu kolekciju un par pārējo parūpējamies mēs – kā to virzīt, pārdot, iepakot utt.,» stāsta A. Trautmane. Tāpat viņi iedrošina dizainerus vienu reizi nedēļā četras stundas pastrādāt veikalā. Jauni dizaineri nāk paši, jau pieredzējušāki deleģē zīmola pārstāvi. Tādējādi tiek nodrošināts, ka veikalā visu laiku ir kāda zīmola pārstāvis un dizaineri, turklāt no tā iegūst paši zīmoli, jo saprot, kas klientus interesē, kā arī rodas idejas, kā sadarboties savā starpā.

Ideja par šādu veikalu A. Trautmanei radās saistībā ar to, ka viņai agrāk bija veikals Londonā. Augsto izmaksu dēļ viņa citiem jauniem dizaineriem neiesaka atvērt savu veikalu modes metropolēs. Tāpat jāņem vērā, ka mode mainās un viens no variantiem ir dizaineriem uzrunāt pircējus tieši, bet viens pats to nevar izdarīt. «Apvienojoties tas kļūst iespējams,» viņa uzsver.

Uzņēmēja šo uztver kā pilotprojektu un, ja tas attaisnos uz sevi liktās cerības, šādus veikalus varētu atvērt arī Londonā, Berlīnē, Kopenhāgenā un citās pilsētās. «Agrāk neatņemama ceļojuma sastāvdaļa bija iepirkšanās. Tagad visur pasaulē redzami gandrīz vieni un tie paši zīmoli. Pēc pirmajām nedēļām redzam, ka patērētājiem patīk vietējo dizaineru mode,» teic A. Trautmane.