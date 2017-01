Apvienosies advokātu biroji Kļaviņš Ellex un Glimstedt un partneri

Sākot ar 2017.gada 1.februāri apvienosies Latvijas advokātu biroji Kļaviņš Ellex un Glimstedt un partneri, izveidojot lielāko advokātu biroju Latvijā, kas darbosies ar nosaukumu Kļaviņš Ellex, teikts paziņojumā medijiem.

Abu biroju komandas apvienojas pilnā sastāvā. Ellex advokātu biroju alianses komandā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā no 1. februāra strādās 278 darbinieki.

Pirms 25 gadiem dibinātais advokātu birojs Kļaviņš Ellex vēsturiski ir attīstījies kā ārvalstu uzņēmumu interešu pārstāvis Latvijā ieguldījumu un investīciju jomā. Savukārt Glimstedt 15 gadu laikā kļuvis par biroju ar īpašu pieredzi korporatīvo un finansējuma piesaistes jautājumu risināšanā Latvijas uzņēmumiem.

«Apvienošanās galvenais mērķis ir nodrošināt papildu ieguvumus mūsu klientiem. Tie ir -divu spēcīgu juristu komandu pieredzes, kas pilnveido un papildina viena otru un tagad pieejamas vienuviet, kā arī lielāka jauda apjomīgu un sarežģītu procesu vadībai. Advokātu biroju konsolidācija ir viena no zīmīgām tendencēm šajā nozarē visā pasaulē. Tas ļauj koncentrēt labākos profesionāļus vienotā komandā un vienlaikus sekmē dažādas specializācijas, kas nepieciešamas sarežģītos projektos,» komentē biroja Kļaviņš Ellex vadošais partneris Filips Kļaviņš.

«Mūs abus - Ellex un Glimstedt - raksturo specializācija vairākos darbības virzienos, un, apvienojot mūsu pieredzi katrā no šiem virzieniem, mēs būtiski paplašinām savu pakalpojumu «ģeogrāfiju». Tāpēc abu biroju konsolidācija nozarei kopumā nodrošinās vairāk profesionālu juristu un plašāku pakalpojumu klāstu,» saka Glimstedt vadošais partneris Pēteris Dalderis.

Apvienotajā advokātu birojā Kļaviņš Ellex Latvijā strādās 60 darbinieku (47 no tiem ir juristi un 13 - biroja administratīvie darbinieki). Lietuvas birojā Valiunas Ellex strādā 165 darbinieki, no kuriem 95 ir juristi. Igaunijas birojā Raidla Ellex strādā 53 darbinieki, no kuriem 40 ir juristi.