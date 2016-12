Bauskā slēgta kafejnīca Čuguna roze: Ar trīs vasaras mēnešu ieņēmumiem nav iespējams aizvadīt gadu

Bauskas vecpilsētā aizvērti vairāki uzņēmumi, vēsta reģionālais laikraksts Bauskas Dzīve.

Baznīcas un Rūpniecības ielas krustojumā slēgts mēbeļu veikals, Kalna un Plūdoņa ielas krustojumā vairs nedarbojas sporta preču veikals. Pagājušajā nedēļā aizvērta arī kafejnīca «Čuguna roze», kur 21. decembrī notika pēdējais pasākums.

«Šis bizness nav viegls. Pēdējais piliens bija blūza dueta Ismo Haavisto no Somijas un Andres Roots no Igaunijas uzstāšanās. Bija reklāma, taču no Bauskas atnāca pieci cilvēki,» stāsta īpašnieks Mārtiņš Ruža. Viņa secinājums – šādu kafejnīcu baušķeniekiem nevajag.

Darbības sākumā pirms četrarpus gadiem kafejnīcas piedāvājums šķitis ļoti daudzsološs. Piektdienās un sestdienās bija mūzikas vakari. Telpa bija apmeklētāju piepildīta, vietas bija jāpiesaka iepriekš. «Pie mums ir bijuši daudzi augsti viesi – četras reizes viesojās Valsts prezidents Raimonds Vējonis un citi pazīstami politiķi, dažādas kantrimūzikas zvaigznes, mākslinieki Edvīns Zariņš, Gints Žilinskis, Žoržs Siksna, Viktors Zemgals, grupas «Sestā jūdze», «Apvedceļš», «Emburgas zēni», «Baltie lāči». Te pusdienoja Somijas vēstniece, delegācijas no Kosovas un Taivānas, ebreju biedrības pārstāvji un daudzi citi,» atceras M. Ruža.

Tomēr pēdējā gadā klientu bija maz. Ar trīs vasaras mēnešu ieņēmumiem nav iespējams aizvadīt gadu. «Maksātspēja kļuvusi mazāka, mainās arī caurbraucēju plūsma,» atzīst «Čuguna rozes» īpašnieks.

Kafejnīca slēgta, tomēr M. Ruža nedomā pārtraukt darboties. «Tas bija feins, interesants laiks. Ir arī citi projekti un idejas, kur var nopelnīt,» teic uzņēmējs.