SIA Ozols Ir četros gados sācis no nulles pozīcijas un sasniedz vērā ņemamu apgrozījumu, piesakot sevi kā nopietnu spēlētājus reklāmas aģentūru saimē

Uzņēmums reklāmas un mediju aģentūru saimē ir jaunpienācējs, tiesa, tā īpašniekiem ir vairāku gadu pieredze šajā jomā. «Visi savulaik strādājām kopā citā lielā uzņēmumā, un bija sajūta, ka ir radies līdzsvars kompetenču ziņā un varam veidot paši savu kompāniju. Ambīcijas ir vainagojušās panākumiem, un četros gados esam iekļuvuši aģentūru virslīgā, starp ietekmīgākajiem 12 līdzīga rakstura uzņēmumiem, kas bija samērā liels izaicinājums, jo šis tops vairāku gadu griezumā ir teju nemainīgs,» atzīst SIA Ozols Ir līdzīpašnieks Ansis Egle.

SIA Ozols Ir ir spējis kāpināt apgrozījumu no 205 tūkst. eiro 2013. gadā līdz 889 tūkst. eiro 2016. gadā, līdz ar to iekļūstot Dienas Bizness un Lursoft veidotajā strauji augošo uzņēmumu jeb Gazeļu sarakstā. «Viens no priekšnoteikumiem, kas ļāva uzņēmuma pirmajos darbības gados kāpināt apgrozījumu, bija labi padarīts darbs. Ir svarīgi it visas lietas izdarīt kvalitatīvi, jo cilvēki to novērtē un atgriežas atkal. Šā iemesla dēļ veidojas sadarbība ar jauniem klientiem un paplašinās darba apjoms ar jau esošajiem pasūtītājiem,» uzsver A. Egle.

Citas aģentūras A. Egle nevērtē kā konkurentus, jo reizēm nākas sadarboties, turklāt tirgū pastāv tendence, ka profesionāļi aiziet prom no lielajām aģentūrām un uztaisa savu. Tiesa, vienmēr ir jautājums – vai šiem profesionāļiem ir tikai radošā ambīcija vai ir arī biznesa stratēģija.

