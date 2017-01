Ģenerē emocijas un jaunu pieredzi

SIA Sponsorking nākas funkcionēt starp trim dzirnakmeņiem – pasākumu organizētāju, apmeklētāju un tā sponsora zīmolu

Tā uzsver specializētās sponsorēšanas mārketinga aģentūras SIA Sponsorking līdzīpašnieks Andis Zusts.

Tā kā uzņēmums spējis kāpināt apgrozījumu no 395 tūkst. eiro 2013. gadā līdz 1,4 milj. eiro 2015. gadā, tas iekļauts laikraksta Dienas Bizness un Lursoft veidotajā strauji augošu kompāniju jeb Gazeļu sarakstā.

«Jau no uzņēmuma dibināšanas fokuss nav mainījies – nodarbojamies ar sponsorēšanas mārketingu un zīmolu aktivizācijas pasākumiem un šajā jomā vairāku gadu garumā esam audzējuši muskuļus. Neesam pārprofilējušies, un tā ir mūsu lielā veiksmes atslēga. Man ir prieks, ka ir aizvien vairāk klientu, kas savus sapņus no A līdz Z realizē sadarbībā ar mums,» teic A. Zusts. Viņaprāt, jebkura zīmolam kvalitatīvākais veids, lai uzrunātu auditoriju un pastāstītu par saviem jaunumiem, ir to izdarīt klātienē, nevis caur TV reklāmas rullīti vai reklāmas laukumu internetā. Lai to maksimāli efektīvi izdarītu klātienē, ir nepieciešama ideja un specifiska sagatavošanās konkrētam zīmola aktivizēšanas pasākumam. Tikai tā ir iespējams sasniegt mērķauditoriju un nodot vēstījumu. «Esam ideju ģeneratori, dažkārt sargsuņi, lai tie zīmoli, kas piedalās lielos un nozīmīgos pasākumos, tiktu pārstāvēti atbilstoši to idejām un parādītu sevi konkurētspējīgi, lai auditorija tos spētu atcerēties. Klienti izvēlas mūs, jo apjomīgus pasākumus nereti nevar novadīt uzņēmuma iekšējā mārketinga nodaļa vai viens cilvēks, tur nepieciešama spēcīga komanda, kas specializējas šajā jomā,» stāsta A. Zusts.

Mārketinga lielākais sasniegums ir dot cilvēkiem jaunu pieredzi, emocijas, jo radīt zīmola atpazīstamību nav Sponsorking pamatuzdevums. A. Zusts uzsver, ka galvenais, lai par cilvēku nedomā tikai kā par pircēju, jo tad jebkuram zīmolam reiz pienāk šahs un mats, cilvēku nevar apmuļķot ilgtermiņā. Notikumi ir izcils veids, kā veiksmīgi aktivizēt zīmolu un iepazīstināt mērķauditoriju ar produktu.

