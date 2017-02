Kas jāzina uzņēmumam, kurš grib piedāvāt atlaides Rīdzinieka kartes lietotājiem

RP SIA Rīgas satiksme informē, ka jebkuram uzņēmumam ir iespēja kļūt par sadarbības partneri un piedāvāt atlaidi sava uzņēmuma pakalpojumiem Rīdzinieka kartes lietotājiem.

Rīgas satiksme biznesa portālam db.lv atbild, kas jāzina potenciālajiem sadarbības partneriem:

- Kādi ir nosacījumi, lai kļūtu par sadarbības partneri?

Vienīgs nosacījums - nodrošināt Rīdzinieka karšu lietotāju elektronisko reģistrāciju (nepieciešams uzstādīt terminālu. Termināla uzstādīšanu nodrošina Rīgas satiksme). Protams, ja uzņēmuma nozare saistīta, piemēram, ar alkohola vai cigarešu tirdzniecību, tas nav atbalstāms. Lai uzsāktu darbību, jāparaksta standarta veida sadarbības līgums, kura nosacījumi ir pilnīgi vienādi visiem.

- Vai ir uzņēmumi, kuriem tiek dota priekšroka? Kuru nozaru uzņēmumus Rīgas satiksme vislabprātāk vēlētos redzēt kā sadarbības partnerus?

Nav šādu uzņēmumu, kam dota priekšroka. Visiem uzņēmumiem ir vienādi nosacījumi. Bet, protams, mēs vairāk gribētu redzēt uzņēmumus no veselības, kultūras, izglītības un sporta nozares. Bet tas nenozīmē, ka uzņēmumam, kurš nav no šīs nozares un pieteiksies sadarbībai, tiks atteikts. Viens no mērķiem ir paplašināt Rīdzinieka karšu lietotājiem piedāvāto labumu klāstu.

- Kāds ir ieguvums uzņēmumam, kļūstot par sadarbības partneri?

Galvenais ieguvums no sadarbības uzņēmumam ir klientu skaita paplašināšana no Rīdzinieka kartes lietotāju vides. Rīgas satiksmei nav nekādu tiešu labumu no šādas sadarbības.

- Cik lielas atlaides uzņēmumam jāpiedāvā, lai kļūtu par sadarbības partneri?

Katrs uzņēmums ir profesionāls savā nozarē, tāpēc nav nekādas prasības atlaides lielumam. Uzņēmums pats regulē atlaides lielumu. Atlaidi var mainīt kaut vai katru mēnesi, veicot, piemēram, atsevišķas akcijas.

- Ar kādām izmaksām jārēķinās uzņēmumam, kļūstot par sadarbības partneri?

Atbildē uz pirmo jautājumu, jau minēts, ka, lai uzsāktu sadarbību, nepieciešams uzstādīt terminālu, kurš spēj pārbaudīt Rīdzinieka kartes Rīdzinieka statusu. Termināla nomas maksa ir 16,- EUR bez PVN mēnesī. Termināla nomas maksā ietilpst: pats aparāts, speciāli izstrādāta programmatūra (bez tās termināls vienkārši nevarēs izlasīt kartē esošu informāciju), uzstādīšana, uzņēmuma personāla apmācība darbībai ar terminālu, ka arī turpmāka uzturēšana. Patlaban termināla uzstādīšana ir visātrākais un vieglākais risinājums, lai uzsāktu sadarbību. Protams, mēs arī strādājam pie citiem tehniskiem risinājumiem, bet pagaidām grūti pateikt, kad tie būs realizēti.

No šā gada 13. februāra Rīdzinieka kartes īpašniekiem tiek nodrošinātas atlaides mērniecības uzņēmuma SIA METRUM C pakalpojumiem, kā arī SIA DATAMARKET mobilo telefonu un datoru servisam. Uzņēmums SIA METRUM C Rīdzinieka kartes īpašniekiem piedāvā izmantot dažāda veida mērniecības pakalpojumus ar 15% atlaidi, savukārt SIA DATAMARKET mobilo telefonu un datoru servisam tiek piemērota 10% atlaide.

Rīdzinieka kartes īpašnieki var saņemt atlaides arī Rīgas 1.slimnīcā, Rīgas 2.slimnīcā, Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā, Rīgas Dzemdību namā, Mēness aptiekā, Veselības centru apvienībā, sanatorijā Jantarnij bereg, CLEANING RIGA, kā arī žalūziju izgatavošanas uzņēmumā SIA Osval un ko un foto tehnikas nomas uzņēmumā Photorent.

Lai saņemtu Rīdzinieka karti, personai jābūt deklarētai Rīgas pilsētā, vai arī tai ir jābūt īpašumam pilsētā.