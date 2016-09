Tūristu skaits Rīgā pieaug

Šī gada otrajā ceturksnī Rīgas viesnīcās un citās tūristu mītnēs pilsētas viesi pavadījuši 741 263 naktis, kas ir par 6,5% vairāk, salīdzinot ar šo pašu periodu pērn. Savukārt, viesu skaits palielinājies par 5,5%, sasniedzot 393 114 cilvēkus, liecina Rīgas Tūrisma Attīstības Biroja (RTAB) apkopotā Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) informācija.

Otrajā ceturksnī no visiem apkalpotajiem viesiem 11,1% bijuši no Latvijas. Analizējot vien ārvalstu tūristu skaitu, kas sasniedzis 349 396, visvairāk Rīgu apmeklējuši tūristi no Vācijas – 14,8%, Krievijas – 9,7%, Somijas – 6,8%, Igaunijas - 6,6%, Lielbritānijas - 5,9%, Lietuvas – 5,9%, Norvēģijas – 5,5%, Zviedrijas – 5,0%, ASV – 4,1%.

Apkopotie Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka lielākais tūristu skaita pieaugums no RTAB mērķa valstīm otrajā ceturksnī bijis no Ukrainas – 37,8%, Spānijas – 36,0%, Lielbritānijas – 28,2%, Polijas – 27,7%, Vācijas – 9,9%, Igaunijas – 8,4% un Somijas – 8,3%.

Tāpat ievērojams tūristu skaita pieaugums vērojams no RTAB potenciālajiem mērķa tirgiem – ASV un Ķīnas, attiecīgi 59,8% un 26,5%.

«Rīga nemainīgi turpina piesaistīt arvien vairāk tūristu, un ir apmeklētākā pilsēta Latvijā,» uzsver RTAB valdes priekšsēdētāja Vita Jermoloviča. «Tūrismā pirmajā pusgadā ir vērojams stabils un ievērojams pieaugums – tā ir lielākā un patīkamākā uzslava katru ceturksni.»

Šogad otrajā ceturksnī lielākais numuru noslogojums bijis jūnijā – 67,7%, kas ir par 2% vairāk nekā aizvadītājā gadā.

Šajā periodā Rīgā darbojās 127 tūristu mītnes, un bija pieejamas 15 543 gultasvietas.