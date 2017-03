Par pasta pakalpojumiem sūdzas vairāk

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apkopojusi informāciju par pasta pakalpojumu lietotāju iesniegtajām sūdzībām 2016. gadā, informē SPRK.

Aizvadītajā gadā sūdzību skaits pretēji citiem gadiem ir palielinājies – SPRK kopumā ir saņēmis 27 sūdzības. Līdz ar e-tirdzniecības attīstību, strauji pieaudzis sūdzību skaits par dažādu pasta komersantu sniegtajiem pakalpojumiem.

Par universālā pasta pakalpojuma sniedzēja - valsts akciju sabiedrības Latvijas Pasts sniegtajiem pakalpojumiem saņemtas 15 sūdzības, par citu pasta komersantu sniegtajiem pakalpojumiem - 10 sūdzības. Divas sūdzības saņemtas par vispārīgiem jautājumiem.

17 sūdzības saņemtas par tradicionālā pasta pakalpojumiem, 8 – par eksprespasta pakalpojumiem. Regulatoram tieši adresētas 24 sūdzības, savukārt 3 pārsūtītas no Patērētāju tiesību aizsardzības centra. Salīdzinot ar 2015.gadu, Regulatorā iesniegto sūdzību skaits par pasta pakalpojumiem ir palielinājies par 11.

«Kā galvenie iemesli sūdzību skaita pieaugumam ir e-tirdzniecības jeb tirdzniecības apjoma pieaugums internetā. Iedzīvotāji sūdzas gan par iekšzemes, gan par pārrobežu pasta pakalpojumu kvalitāti - vēstuļu korespondences sūtījumu, sīkpaku un pasta paku piegādi. Piemēram, iztrūkums vai bojāti sūtījumi, piegādes aizkavēšanās un nepareizas (nepilnīgas) adreses norādīšana, kā arī reģistrētu (ierakstītu) iekšzemes vēstuļu korespondences sūtījumu piegādi adresātam,» norāda SPRK Pasta nodaļas vadītājs Bruno Frīdenbergs – Ansbergs.

Izvērtējot saņemtās sūdzības, SPRK eksperti secināja, ka 6 no tām ir pamatotas, savukārt nepamatotas – 21. Pamatoto sūdzību gadījumos Regulators ir pieprasījis papildu informāciju un skaidrojumus no komersantiem, lai izvērtētu to darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām. Gadījumos, kad saņemtas pamatotas sūdzības par pasta sūtījumu nozaudēšanu vai satura bojājumu, visos gadījumos ir izmaksātas kompensācijas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem vai Pasaules Pasta konvencijai.

Regulators sūdzības izvērtē saskaņā ar likumu Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem, Pasta likumu, kā arī citiem pasta nozari regulējošajiem tiesību aktiem.