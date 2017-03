Patērētāju strīdu risināšanas komisijā pērn saņemti 25 patērētāju iesniegumi, 12 gadījumos notikušas komisijas sēdes, kurās 11 gadījumos komisija konstatēja, ka patērētāja prasība ir pamatota, informē Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Izvērtējot komisijas pirmo darbības gadu, PTAC secina, ka patērētāji un komersanti pietiekami neizmanto ārpustiesas strīdu risināšanas mehānismu, jo pilnībā vēl nav informēti par strīda risināšanas komisijā priekšrocībām, tāpat ir jāpalielina komisijas darbības jomu skaits.

2016.gadā saskaņā ar grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (PTAL) un Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likumu tika izveidota Komisija. Tās darbību nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Komisija izveidota, lai atvieglotu un paātrinātu patērētāju strīdu izskatīšanu.

Komisija ir izveidota 16 patērētājiem aktuālās jomās - mobilie telefoni; datortehnika; distances līgumi; apavi; tekstilizstrādājumi; auto tirdzniecība un autoremonts; avio pakalpojumi; tūrisms; telekomunikācijas; elektroniskie sakari; kokapstrāde un mēbeles; optika un optometrija; koferi; somas; kažokādas, tai skaitā šūšana un labošana; logi un durvis, tai skaitā montāža; būvizstrādājumi un jumiķa pakalpojumi.

2016. gadā komisijā saņemti 25 iesniegumi. No tiem 4 gadījumos strīds tika atrisināts, nevirzot to uz komisijas sēdi, jo patērētāja prasība tika izpildīta, bet 6 gadījumos atteikts izskatīt, kad 1 gadījumā preces cena nepārsniedza 20 eiro, 1 gadījumā preces cena pārsniedza 14 000,00 eiro u.c. 12 gadījumos strīdu izskatīšanai notikušas Komisijas sēdes, no kurām 11 gadījumos Komisija konstatēja, ka patērētāja prasība ir pamatota, bet 1 gadījumā komisija noraidīja patērētāja prasību. Visos gadījumos Komisija strīdus izskatīja rakstveida procesā. Vidējais strīdu izskatīšanas ilgums Komisijā 2016.gadā bija 2 mēneši.

No 11 komisijas pieņemtajiem lēmumiem, kuriem iestājies labprātīgās izpildes termiņš, 2 gadījumos komersanti ir izpildījuši patērētāju prasības, un 1 gadījumā komersants nav izpildījis patērētāja prasību. 8 gadījumos vēl nav beidzies termiņš lēmuma labprātīgai izpildei.

2016.gadā PTAC izskatīti 1232 strīdi starp patērētājiem un komersantiem pirms to virzīšanas uz komisiju. No tiem 447 gadījumos (36,3%) strīdi tika atrisināti, 281 gadījumā (22,8%) patērētāji informēti par tiesībām turpināt strīdu risināt komisijā u.c.