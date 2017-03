PTAC populārāko interneta veikalu darbībā konstatē būtiskus pārkāpumus

Pārbaudot populārākos Latvijas interneta veikalus, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) konstatēja būtiskus pārkāpumus saistībā ar patērētāju maldināšanu par preču cenām un piemērotajām atlaidēm, informē PTAC.

Pēc vairāk nekā pusgadu ilga aktīva darba ar komersantiem PTAC secina, ka situācija ir uzlabojusies, tomēr vēl aizvien ir interneta veikali, kuros tiek piedāvātas nepārtrauktas atlaides un norādīto cenu un atlaižu patiesums ir apšaubāms. Patērētājiem ne vienmēr sniegta skaidra informācija par atteikuma tiesībām un preču pārbaudi atteikuma tiesību periodā, tādejādi ierobežojot to izmantošanu.



Šā gada 15. martā PTAC Starptautiskās patērētāju tiesību dienas ietvaros pievienojas patērētāju organizācijām visā pasaulē, lai aicinātu veidot digitālo pasauli, kurai patērētāji var uzticēties. Bieži vien atlaižu piedāvājumos patērētājiem nācies saskarties ar maldinošu informāciju par preces sākotnējo cenu vai ar īpašā piedāvājuma termiņa vairākkārtēju pagarināšanu, tāpēc viens no aspektiem, kuram īpaši pievērsta uzmanība, ir veids, kādā interneta veikali norāda preču cenas.

2016. gada augustā PTAC uzsāka komercprakses izvērtēšanu 20 Latvijas interneta veikalos.

Tika atklātas vairākas patērētājus maldinošas darbības.

Nereti konkrētai precei tiek norādīta tāda sākotnējā cena, par kādu prece iepriekš interneta veikalā nav tikusi piedāvāta, līdz ar to radot patērētājiem maldinošu iespaidu par piemērotajām atlaidēm un cenu izdevīgumu.



Piedāvājot atlaides, novērojams, ka norādītā sākotnējā cena tiek vairākkārtīgi mainīta, tādējādi patērētāji tiek maldināti gan par to, kāda ir patiesā preču cena, gan piemērotā atlaide.



Atlaides, kas it kā piedāvātas tikai uz noteiktu laika periodu, pēc tam faktiski tiek vairākas reizes pagarinātas, tādejādi maldinot patērētāju, ka piedāvājums ir īpašs.

Patērētājiem tiek sniegta nepatiesa informācija, ka ir piemērota atlaide, jo norādītā cena ar atlaidi atbilst preces parastajai cenai bez atlaides.



Tāpat netiek sniegta skaidra un patiesa informācija par atteikuma tiesībām un to izmantošanu, tādējādi ierobežojot patērētāju iespējas tās izmantot, piemēram, liedzot atteikuma tiesību izmantošanu, ja atvērts preces iepakojums vai tā ir lietota.



Vairākās interneta vietnēs veikti būtiski uzlabojumi un pārkāpumi novērsti labprātīgi. Attiecībā uz citām vietnēm - PTAC turpina sekot līdz veiktajām darbībām, lai nepieļautu turpmāku patērētāju maldināšanu.



PTAC aicina patērētājus veikt savus tiešsaistes pirkumus apdomīgi, savukārt komersantus - būt daļai no digitālās pasaules, kurai patērētāji var uzticēties.



Patērētājiem būtu ieteicams pārliecināties par atlaižu un speciālo piedāvājumu ticamību pirms pasūtījuma veikšanas, piemēram, pārbaudot attiecīgās preces cenu citu tirgotāju vietnēs vai cenu salīdzināšanas vietnēs. Bieži vien speciālie piedāvājumi ir jāizvērtē īpaši rūpīgi, jo tie var maldināt par atlaides vai līdzīgas priekšrocības esamību. Patērētājiem ieteicams pārbaudīt arī informāciju par šādos piedāvājumos esošo preču pieejamību veikalā.



Patērētājiem, iegādājoties preci interneta veikalā, ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Patērētājam šajā periodā ir tiesības gan atvērt preces iepakojumu, gan līdzīgi kā tirdzniecības vietā preci apskatīt un uzmērīt. Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā,nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Tomēr pārdevējs tādēļ nedrīkst liegt patērētājam izmantot atteikuma tiesības, bet var prasīt no patērētāja pierādītu zaudējumu atlīdzību.