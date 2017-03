Reaton Ltd: Kad atvedām uz Latviju pirmos jūras produktus, neviens nezināja, ko ar tiem iesākt

Restorānu biznesā naivu, jaunu spēlētāju parādīšanās mūsdienās ir retums; pārsvarā tiek veidoti restorāni ar stingri pārdomātu koncepciju, nopietnu biznesa plānu un ilgtermiņa mērķiem

Kādam sanāk, kādam varbūt ne, tomēr tirgus vēl tikai strukturējas, tā intervijā DB pauž daudznozaru uzņēmuma SIA Reaton Ltd Pārtikas un delikatešu departamenta direktore Irina Jerņeva. 25 gados, kopš kompānija pievērsusies pārtikas produktu izplatīšanai, ražošanai, HoReCa tirgus ir mainījies radikāli, uzņēmuma darbība pāraugusi Latvijas robežas.

Kā jūs raksturotu HoReCa tirgu, tendences tajā? Vai tas ir atguvies pēc krīzes?

Nozare attīstās dinamiski. Notiek tirgus dažādošanās. Patērētājiem ir gana plašs vajadzību spektrs, un nozare, cenšoties tās apmierināt, piedāvā jaunas formas, koncepcijas, atšķirīgu mārketinga pieeju. Tas notiek gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā – visur, kur strādājam. Pārmaiņas un attīstība ir diezgan straujas, to nosaka lielāka patērētāju informētība un augstāks zināšanu līmenis. Vienlaikus nostiprinās restorānu, kafejnīcu vadības profesionalitāte.

Būtu labi, ja eksistētu nopietni HoReCa tirgus pētījumi. Pašlaik varam paļauties uz Euromonitor datiem, kas uzrāda pieaugumu 3-5 % robežās ar atšķirīgu dinamiku dažādos tirgus segmentos. HoReCa ir seši klasiski segmenti, mēs koncentrējamies uz komercsektoru – restorāniem, viesnīcām, kafejnīcām, transporta servisu, ne tik aktīvi darbojamies sociālajā jomā, kā arī ar bāriem un naktsklubiem, tirdzniecības aparātu (vending machines) jomā. Kompānijas attīstības tempi nedaudz apsteidz tirgus datus. Pēdējos piecus gadus Reaton pārtikas biznesa apjoms faktiski ir dubultojies. Protams, bija krīzes posms, kad 2009. gadā zaudējām aptuveni 29% biznesa, bet jau 2011. gadā sasniedzām pirmskrīzes līmeni. Šobrīd visās trijās Baltijas valstīs uzņēmums dinamiski attīstās – vidēji apgrozījums aug par 15% gadā.

Reaton kopējais apgrozījums 2016. gadā bija 44 milj. eiro, un pārtikas bizness patlaban nodrošina lielāko tā daļu, taču katram laikam ir savi varoņi. Pirms krīzes nozīmīgāko pienesumu sniedza celtniecības sadaļa.

Tirgus un biznesa izaugsme iet kopsolī ar valsts kopējo attīstību. Jāteic, ka Reaton ir vecāka par atjaunoto valsti – uzņēmums pērn atzīmēja 28 gadu pastāvēšanu. 1992. gadā tas pieņēma lēmumu attīstīt citu, no celtniecības atšķirīgu segmentu – pārtikas produktu tirdzniecību. 1993. gadā šo biznesu sākām, turklāt ar mums tuvu produktu klāstu – jūras veltēm.

Mūsu vēsture ir aizraujoša, tā iet kopsolī ar nozares attīstību, kura veidojās pilnībā no jauna mūsu acu priekšā, mums aktīvi līdzdarbojoties. Piemēram, kad atvedām uz Latviju pirmos jūras produktus, neviens nezināja, kas tie ir, ko ar tiem iesākt. Restorānos tolaik valdīja vīri aveņsārtās žaketēs. Bijām trīs cilvēku komanda, kas iepazīstināja pirmos komerciālos restorānu pavārus ar tīģergarnelēm vai omāriem. Tiesa, arī pavāri tobrīd lielākoties nezināja, ko ar tiem iesākt, kā pagatavot. To visu vajadzēja skaidrot. Atceros arī mūsu pirmo semināru pavāriem, kurš notika viesnīcā Latvija. Pārsvarā tajā piedalījās krāšņas sievietes, šefpavāres, bet tagad šī profesija ir kļuvusi vīrišķīgāka.

Kāpēc Reaton bija vajadzīgs savs veikals – Gastronome? Kā tam ir veicies līdz šim?

Veidojot sortimentu, mums ir iespējas satikties ar labākajiem ražotājiem no visas pasaules. Ja uzrodas kaut kas izcils, ir vēlme par to pastāstīt arī citiem. Koncepcijas pamatā ir cieņa – pret audzētājiem, ražotājiem, produktu, stāstu, kas ar to saistīts, pret ēdienu kā kultūras sastāvdaļu. Atvērām Gastronome tajā brīdī, kad lielveikali nebija gatavi piedāvāt tāda līmeņa produkciju. Šāds sortiments pārsvarā nav orientēts uz lielveikaliem. Pašlaik 40% Gastronome produkcijas ir mūsu radītā. Veikalam ir lojāls pircēju loks, kas pakāpeniski pieaug.

