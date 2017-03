Ryanair februārī audzē pārvadājumu apjomu

Īrijas zemo cenu aviokompānijas «Ryanair» pasažieru skaits 2017. gada februārī, salīdzinot ar pērnā gada februāri, pieaudzis par 10%, sasniedzot 8,2 miljonus. Kompānijai izdevies aizpildīt arī vairāk vietu savās lidmašīnās, sasniedzot 95%.

Februāris 2016 Februāris 2017 Izmaiņa Pasažieru skaits 7,4 miljoni 8,2 miljoni +10% Vietu piepildījums 93% 95% +2%

Ryanair pārstāvis Kenny Jacobs saka: «Šos rādītājus izdevās sasniegt pateicoties mūsu zemajām cenām un joprojām veiksmīgajai klientu programmai Always Getting Better. Šie divi faktori ir pamatā izaugsmei un ir mūs mazliet pārsteiguši. Ņemot vērā šos datus, mēs paredzam 2017. gada kopējo pārvadājumu apjomu audzēt līdz 120 miljoniem pasažieru».