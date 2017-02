SPRK saņēmis mazāk sūdzību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozari un ūdenssaimniecības pakalpojumiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apkopojusi informāciju par aizvadītajā gadā iesniegtajām sūdzībām ūdenssaimniecības un sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu jomās.

2016. gadā SPRK saņēma un sniedza atbildes uz 16 sūdzībām par ūdenssaimniecības un sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšanu. Salīdzinot ar 2015. gadu, sūdzību skaits ir samazinājies, kas ir skaidrojams ar to, ka samazinās problēmsituāciju skaits vai arī pakalpojumu lietotāji un komersanti tās atrisina patstāvīgi, neiesaistot Regulatoru.

Saistībā ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozari SPRK 2016.gadā ir saņemts 1 elektroniskais sūtījums, savukārt par ūdenssaimniecības pakalpojumiem – 10 rakstveida sūdzības un 6 elektroniskie sūtījumi.

SPRK tieši adresētas 14 sūdzības, savukārt 2 sūdzības pārsūtītas no Patērētāju tiesību aizsardzības centra. Kopumā SPRK 2016. gadā ir iesniegtas par 26 sūdzībām mazāk, nekā gadu iepriekš.



«Sūdzību skaita samazināšanās ir skaidrojama ar to, ka pakalpojumu lietotāji kļūst arvien izglītotāki un biežāk problēmu gadījumos uzreiz vēršas pie pakalpojumu sniedzēja. Ja šādā veidā situācija netiek atrisināta, tad jau problēmas risināšanā iesaistās Regulators. Kopumā pozitīvi vērtējams tas, ka laikā no 2012. gada līdz 2016. gadam saņemto sūdzību skaita dinamika ir vērojama ar lejupejošu tendenci. Tas ir pozitīvs signāls gan komersantu sniegto pakalpojumu kvalitātes pieaugumam, gan lietotāju informētības līmeņa pieaugumam par pakalpojumu regulējumu. Vienlaikus jānorāda, ka Regulatora darbinieki pēdējā gada laikā pakalpojuma lietotājiem biežāk nekā citus gadus snieguši konsultācijas pa telefonu, kas arī ietekmējis sūdzību skaita samazinājumu,» norāda SPRK Ūdenssaimniecības un atkritumu apglabāšanas pakalpojumu departamenta direktora vietnieks Aigars Mežals.

Regulators ir saņēmis arī sūdzību par gaidāmajām atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām, saistībā ar plānotajiem grozījumiem Dabas resursu nodokļa (DRN) likumā. Regulatora apstiprinātajā tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos DRN par atkritumu apglabāšanu netiek iekļauts. Turklāt SPRK ir sniedzis savu skaidrojumu uz 2 saņemtajām sūdzībām par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektiem, norādot, ka tarifu projektu aprēķinos tiek iekļautas tikai tehnoloģiski un ekonomiski pamatotās izmaksas. Regulatora apstiprinātie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksas.

Regulators ik gadu apkopo informāciju par pakalpojumu lietotāju iesniegtajām sūdzībām. Pārskata mērķis ir sniegt sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem un regulējamo nozaru komersantiem apkopotu un izanalizētu informāciju par SPRK iesniegtajām ūdenssaimniecības un sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu lietotāju sūdzībām.