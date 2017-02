Viltoto preču realizācijas sekas uz valsts ekonomiku kopumā nes ne tikai miljonu zaudējumus, bet arī samazina darba vietu skaitu nozarēs, trešdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Viltoto preču dēļ Eiropas Savienības (ES) tirgū katru gadu tiek zaudēti vairāk nekā 48 miljardi eiro, kas veido 7,4 % no kopējā pārdošanas apjoma. Tā liecina Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra (EUIPO) pētījumi. Papildus šiem zaudējumiem tiek lēsts, ka viltojumu netiešās ietekmes rezultātā ES dalībvalstu ekonomikā katru gadu tiek zaudēti vēl 35 miljardi eiro, kas ir izskaidrojams ar to, ka ražotāji no piegādātājiem pērk mazāk preču un pakalpojumu, kas rada ietekmi saistītās nozarēs. Apkopotie dati parāda, ka viltojumu dēļ ik gadu budžeta ieņēmumos ES valstīs netiek iekasēti līdz pat 14,3 miljardi eiro, jo viltoto preču ražotāji un izplatītāji nemaksā nodokļus, sociālās iemaksas un pievienotās vērtības nodokli. Latvijā viltoto preču radītie zaudējumi tirgū ir 140 milj. eiro, kas veido 15,7 % no pārdošanas apjoma nozarēs kopumā, izraisot arī darbavietu samazināšanos par 2,5 tūkst. vietu.

Viltojumu rezultātā netieši zaudēto pārdošanas apjomu un darbavietu līmenis Latvijā ir virs vidējā ES. Latvija ierindojas trešajā vietā pēc zaudētajiem pārdošanas apjomiem un sestajā vietā pēc zaudēto darbavietu skaita, secināts pētījumā. Runājot par tendencēm, Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē (ENAP) DB stāsta, ka kopumā pēdējos gados viltotu preču apjoma samazināšanās nav konstatējama. Dažās nozarēs, piemēram, apģērbu un apavu ražošanā un tirdzniecībā, varētu runāt pat par nelielu viltojuma apjoma pieaugumu. Tāpat ENAP norāda, ka diezgan liela ir problēma ar kosmētisko līdzekļu viltojumiem – cilvēki nereti tos izvēlas neuzmanības dēļ vai apzināti, kā rezultātā riskē iedzīvoties arī nopietnās veselības problēmās. Līdzīgi ar bērnu rotaļlietām – ja uz preces nav norādīta tās izcelsme un nav attiecīgs CE marķējums, pastāv risks, ka rotaļlieta nav droša.

