AS Augstsprieguma tīkls aprēķinājis, ka pirmo reizi pēdējo desmit gadu laikā divpadsmit secīgos mēnešos Latvijā saražots vairāk elektroenerģijas, nekā patērēts, vietējai ģenerācijai sasniedzot 101 procentu no patēriņa. Elektroenerģijas ražošanas pieaugums skaidrojams ar sezonai netipiski augsto nokrišņu daudzumu un līdz ar to ūdens līmeņa celšanos Daugavā.