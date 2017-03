DB viedoklis: Prasa siena gubu, dabū vienu salmu

Saeima grasās piesviest vienu gadu jaunajiem auto, bet braucēji prasa, lai tehnisko apskati varētu veikt reizi divos gados neatkarīgi no braucamrīka vecuma

Saeima pagājušajā nedēļā konceptuāli pirmajā lasījumā atbalstīja izmaiņas Ceļu satiksmes likumā, paredzot, ka no nākamā gada jauniem vieglajiem auto varēs tehnisko apskati veikt ik pēc diviem gadiem līdz četru gadu vecumam. Praksē tas gan nepavisam nenozīmē virzīšanos uz to, ka uz tehnisko atrādīšanos auto īpašnieki savus spēkratus varēs vest reizi divos gados, par ko tiek ilgstoši diskutēts, atsaucoties uz kaimiņvalstu it kā pozitīvo pieredzi.

Plānotās izmaiņas, pirmkārt, attieksies tikai uz jauniem auto, otrkārt, to īpašniekiem faktiski tiks dots tikai viens papildus gads pēc principa 2+2+1 kā vienīgā atšķirība no līdzšinējās kārtības, kas ir 2+1. Tikmēr tauta prasa, lai tehnisko apskati varētu veikt ik pēc diviem gadiem neatkarīgi no braucamrīka vecuma. Ceļu satiksmes drošības gani pamatoti norāda uz to, ka mūszemes autoparku lielākoties veido Rietumeiropā jau nojātie vai pat krietni cietušie un pirms pārdošanas Maskavas ielas viņā galā nopūderētie dzelzs rumaki. Iespējams, auto īpašnieku personīgās atbildības līmenis par spēkrata lomu kopējā satiksmē ir salīdzinoši zems, tomēr zināms, ka arī apskates uzlīme ne tuvu nav panaceja. Vienlaikus jāsecina, ka arī pašreizējā tehniskās uzraudzības sistēma nefunkcionē, ja reiz ar autoparku ir tik bēdīgi.

Kā nopietns «bet» apskates biežuma maiņas rosinātājiem kalpo arī ceļu stāvoklis. Citās zemēs, sevišķi tur, kur ceļiem draudzīgāks klimats, ceļus uzturēt ir vienkāršāk. Droši vien arī ceļu politika, pirmkārt, vispār ir, un, otrkārt, tā ir pārdomātāka. Latvijā ik pavasari piedzīvojam ceļu katastrofu, kas aprīlī «izžūst» līdz nākamajam gadam. Runā, ka mūsu zemē ir viens no lielākajiem grants un zemes ceļu īpatsvariem ES, un komplektā ar sala un atkušņu kokteiļa bagātajām ziemām arī rūpju īpatsvars par grantenēm mums ir lielāks. Politiķi visos līmeņos izvairās atzīt, ka ceļu nozarē visā valstī ieviest kārtību nevarēs šopavasar un varbūt arī pēc desmitgadēm ne. Tajā pašā laikā sekot ekonomiskajiem rādītājiem un ceļus uzturēt, tikai vadoties no reģiona ekonomiskā pienesuma tautsaimniecībai, būtu amorāli un vēl dziļāk ieplēstu vājo vīli starp, kā tagad modīgi teikt, «divu ātrumu» Latvijām. Varbūt tehniskās apskates stacijas tādā gadījumā vajadzētu uz «robežām» ar perifēriju, pirms un pēc iebraukšanas bezcerīgo ceļu apgabalos. Ceļu sabrukšana reģionus tukšos ar labiem panākumiem – gan no darba devējiem, gan ņēmējiem.

Auto nozares pārstāvji iepriekš DB norādījuši – tuvākajās kaimiņvalstīs nodokļu slogs ir zemāks, bet ceļu stāvoklis – labāks. Tāpat negadījumu statistiku retāka tehniskā atrādīšanās neietekmējot. Ja tā – par ko mēs cepamies, mēģinot izgudrot šo velosipēdu? Šajā kontekstā var piebilst, ka neatkarīgi no apskates regularitātes nedrīkst uzņēmumiem autoparku uzturēšanu sasālīt, atkal ceļot cenas transportlīdzekļu tehniskajai apskatei. Tas nedrīkst būt avots, no kā segt smalkās iestādes CSDD uzturēšanas izmaksas, atceroties kaut vai mēbeļu iepirkumu jaunajai direkcijas ēkai, par vienu dizaina beņķi šķiņķojot vairāk nekā tūkstoti eiro.