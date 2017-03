Neraugoties uz ieguves ierobežošanu, naftas tirgum nav izdevies atrast līdzsvaru, līdz ar to nevar izslēgt, ka visai drīz melnais zelts kļūs lētāks

Situācija pasaules naftas tirgū aizvien ir sarežģījumu pilna, un šķiet, ka cīņa par līdzsvara atrašanu starp pieprasījumu un piedāvājumu būs ilga. Pērn novembra beigās OPEC, Krievija un citi lielie naftas eksportētāji vienojās samazināt melnā zelta ieguvi par 1,8 miljoniem barelu dienā, un, ja šī vienošanās tiktu izpildīta pilnībā, tirgum izdotos tikt ne vien pie līdzsvara, bet pat pie neliela pieprasījuma pārsvara pār piedāvājumu. Toreiz tika lēsts, ka ieguves apjomi sasniedz ap 98 miljoniem barelu naftas diennaktī, kamēr patēriņš sasniedz vien 97 miljonus barelu. Jau pagājušā gada pavasarī tirgu sasniegušās ziņas par to vien, ka kaut kāda ieguves mazināšana tiek plānota, bija pietiekami sekmējošas pircēju aktivitātes pieaugumam, ko nostiprināja arī pašas vienošanās panākšana. Tā rezultātā no zemākā punkta pagājušā gada janvārī līdz gada beigām naftas cena spēja divkāršoties. Tomēr pie 57-58 dolāru robežas par barelu cenas pieaugums iestrēga un nespēja šo līmeni pārvarēt. Pircēju aktivitāte naftas tirgū ir atslābusi, kā rezultātā cena pietuvojusies gandrīz 50 dolāriem par barelu.

Viens no iemesliem, kādēļ cenai iepriekšējā kāpuma laikā neizdevās pārsniegt 60 dolārus par barelu, ir uzskats, ka pie šāda cenu līmeņa ievērojami aktivizēsies ASV slānekļa naftas ieguves industrija, līdz ar to tirgus piedāvājums palielināsies vēl vairāk nekā līdz šim. ASV slānekļa nafta, lai arī pagaidām visai niecīgos apjomos, tomēr jau paspējusi atrast pircējus Ķīnā. Tieši ar šo Austrumāzijas valsti lielā mērā saistās iespēja kāpināt pasaules naftas pieprasījumu, un lieki teikt, ka varbūtējais konkurences pieaugums piegādātāju vidū spiež cenu lejup. Pašreizējā situācija izraisījusi diskusijas par to, vai lielajām eksporta valstīm nav nepieciešama jauna vienošanās un vēl lielāka ieguves apjomu samazināšana. Turklāt tiek pieļauts, ka šāda vienošanās varētu būt nepieciešama, lai naftas cenu varētu saglabāt virs 50 dolāriem barelā. Tomēr, kā rāda iepriekšējā pieredze, vienošanās ne vienmēr tiek pildītas, turklāt tās negarantē ilgstošu cenas izaugsmi. Papildus tam ir vērts pieminēt, ka pasaule kļūst aizvien energoefektīvāka, kas arī ir pieprasījumu mazinošs un cenu lejup dzenošs faktors. Tāpēc nevar izslēgt, ka situācija pamazām ievirzīsies tajās pašās sliedēs kā 2014. gada otrajā pusē un 2015. gadā, kad piegādātāji katrs cīnījās par sevi.

Latvijai šāds scenārijs varētu šķist samērā labvēlīgs, jo ļautu mazāk tērēt par importa resursiem. Tomēr vienlaikus ir jāpatur prātā – resursu cenu samazināšanās preču biržās lielā mērā apliecina, ka pasaules tautsaimniecības attīstībā saskatāmas problēmas. Pēdējos mēnešos piebremzējies arī industriālo metālu cenu kāpums, kas, lai gan kavē vispārēju izmaksu palielināšanos rūpniecībā, tomēr vienlaikus var liecināt par zināmu skepsi attiecībā uz strauju globālās ekonomikas apjomu pieaugumu.