DB viedoklis: Zem eglītes – darba cimdi

Nosaukt pēc iespējas augstākus tautsaimniecības mērķus nosaukšanas pēc nav risinājums, jo politiķa mēle nebūt nav tas muskulis, kas var pacelt IKP

Ekonomikas uzvijai arvien sagurstot, kā izsalkuši kucēni koncentrējamies uz ES fondu līdzekļiem kā trekna un salda piena bļodu. Tomēr ieilgušajai «vēdera kurkstēšanai» būtu jākalpo par mācību nevis tvīkt pēc labdarības našķiem, bet uzdodot jautājumu tautsaimniecības orākulam – kā pašiem nopelnīt.

Mums patīk savā viensētnieciskajā domāšanā nopūsties – ne mana cūka, ne mana druva. Tomēr nākas pieņemt arī ārējo apstākļu pieaugošo spiedienu, pasaulei kļūstot arvien dulnākai dažādās izpausmēs pat iepriekš par gluži solīdām uzskatītās zemēs. Ārējie apstākļi piensaimniekiem diktēja samazināt piena ražošanu un pēcāk ārējie apstākļi uzspēra piena iepirkuma cenu sen nebijušos augstumos. Eiropas Komisijas “pedagoģiskās” norādes, kuras pēcāk pa savam koriģēja tirgus, ir piemērs, lai raksturotu to, ka neesam izolēti.

Tāpat rindā pēc ārvalstu investīcijām nebūt neesam pirmie. Labā ziņa – investoru optimisms uzņēmumu pirkšanā un pārdošanā ir pārsteidzoši augsts, un nauda ir pastieptas rokas attālumā. Sliktā ziņa – investoru rosīgais noskaņojums īsti neattiecas uz Baltijas reģionu. Tādēļ investīciju birums šogad būs, bet – ne Latvijā un arī ne Baltijā. Tikmēr mēs savā lepnībā domājam par to, kā, piemēram, apmierināt savas tautas vajadzību pēc kultūras dozas, ceļot lieliskas koncertzāles (kamēr šķērsielā iznīkst ražotnes), vai dāsni izglītojam nākamos profesionāļus pēc jancīga algoritma, kas liek par ievērojamiem valsts līdzekļiem saražot lielu masu savā profesijā nekad nestrādājošu cilvēku. Tādējādi no izglītības sistēmas «krāsns» izvelkam tādus raušus, kuri nevienam nav īsti pa zobam. Bet investīcijas ar kormūziku piesaistīt būs grūti, svarīga ir atbilstoša darbaspēka bāze, kas diktēs ne tikai to, kurās jomās būs investīcijas, bet arī to, vai tādas vispār būs. Latvija jau iemācījusies palielīties ar IKT sektora panākumiem, bet arī šīs nozares turpmāka izaugsme lielā mērā ir saistīta ar tiem pašiem izaicinājumiem, ar kuriem saistīta arī apstrādes rūpniecības kurbulēšana, un izglītības sistēmas un kvalificēta darbaspēka kopsakarības ir viens no tiem.

Struktūrfondu aizture mūsu iestāžu kusluma dēļ iepriekšējos trīs gados savukārt demonstrē to, ka pat savās biksēs brīžam staigājam līku loču, jo, kamēr viena kāja – bizness – tā kā gribētu skriet, otra – valsts pārvalde – te pievelkas līdzi, te izslīd no gūžas locītavas, sagriežas ap savu asi un apbrīnojamā neveiklībā vēl pieliek otrai kājai «padeni». Tā nu pēdējos gadus vadām, gaidīdami, kad saņemsim ES žēlsirdības injekcijas, un jaunais gads nav izņēmums. Ekonomikas atvēsināšanās procesā nedrīkstam noraudzīties pasīvi, tādēļ ne tuvu nav īstais brīdis destruktīvam pesimismam. Šis gads līdz ar jauno nodokļu stratēģiju parādīs to, kādas mācības valdība būs guvusi pēc aizvadītā gada nogales «asiņainā» nodokļu izmaiņu cirka. Tā teikt, jāļauj mūsu konkurētspējīgajai nodokļu politikai pierādīt sevi darbos, ne tikai reitingos. Pagaidām vadošo politiķu kladzinātā tautsaimniecības izaugsme pat piecu procentu apmērā atgādina vien līmlapiņu, kas piesprausta pie ledusskapja.